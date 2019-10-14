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      Очередное предприятие ВПК идет на дно с благословения властей России

      1936
      Амурский судостроительный завод: спасти нельзя, тонуть!
      Амурский судостроительный завод: спасти нельзя, тонуть! / Фото из открытых источников

      По мере того, как экономический кризис в России косит не только гражданские предприятия, но и играющие немаловажную роль в ВПК, все больше проявляется хищническая натура действующей в РФ власти. Она стремится не столько спасать предприятия, производство и экономику в целом, сколько готовит золотовалютные запасы к отходу на безмятежные рубежи.

      Амурский судостроительный завод, на сегодняшний день являющийся наиболее ярким примером того, как завод добивает не отсутствие заказов, а как раз их наличие.

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      В частности, объем убытков АСЗ с 2015 по 2019-й составил около 14 млрд рублей. Из них значительную часть принесли, как бы это парадоксально не звучало, а заказы от МО РФ. Такие, как строительство корвета проекта 20380 "Громкий" и судна снабжения №365. Сейчас завод ведет строительство за счет набранных кредитов, поскольку МО РФ его не дофинансировало, а в результате скачков курса рубля оно оказалось нерентабельным.

      В мае этого года производственное объединение "Севмаш" решило добавить масла в огонь, подав в Арбитражный суд Архангельский области иск на завод на сумму 768,586 млн рублей.

      Таким образом, что МО РФ, что коллеги АСЗ – все вместе решили добить предприятие, в лучших традициях жрущих друг друга в банке голодных пауков. Но, внезапно, в конце тоннеля завиднелся просвет. Так, в рамках экономического форума в Петербурге было заявлено о докапитализации АСЗ в 2020 году, к которому накопленные убытки уже могут составить около 20 млрд руб. И, конечно, подождать амурским судостроителям осталось совсем ничего, дабы над ними воссияло солнце и запестрила радуга надежд...

      Но, как стало известно, Министерство финансов РФ отклонило предложение Минпромторга о выделении 8,6 млрд рублей на оздоровление Амурского и Хабаровского судостроительных заводов. Тем самым аннулировав обещание докапитализировать дальневосточную верфь.

      Что ж, ничего нового, и очередное предприятие ВПК идет на дно с благословения властей РФ. Як то кажуть – семь футов над килем!

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      Автор: Злой Одессит
      Теги: Новини політики Новини Росії Публікації
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