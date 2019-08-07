Украина закроет 2019 год с новым рекордом добычи газа
Украина продолжает наращивать свои газодобывающие возможности, тем самым приближая тот день, когда за счет внутренней добычи сможет выйти на полное самообеспечение.
Так, за первое полугодие 2019 года добыча природного газа в Украине продемонстрировала рост на 216,3 млн кубометров, по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составила 12,187 млрд кубометров.
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Примечательно, что серьезный рывок по наращиванию добычи газа демонстрируют компании, не являющиеся абсолютными монополистами. Например, если АО "Укргаздобыча" нарастила добычу на 0,3% до 8,867 млрд кубометров, то ПАО "Укрнафта" показала рост на 10,2% и добыла 672,700 кубометров. Остальные компании суммарно увеличили добычу на 5% и их объем добычи газа вырос до 2,647 млрд кубометров.
Замечу, что ранее рост добычи газа в основном обеспечивался за счет АО "Укргаздобыча", в то время как остальные игроки рынка огорчали регулярным пике показателей.
Собственно, с такими оптимистичными показателями можно говорить, что этот год Украина явно закроет с новым рекордом, превышающим отметку в 21 млрд кубометров. Напомню, что 2018 Украина завершила добыв 20,9 млрд кубометров газа.
Ну и традиционно, как всегда я заканчиваю "газовую" тему – опять не замерзнем, да?
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