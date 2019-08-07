Украина закроет 2019 год с новым рекордом добычи газа

Так, за первое полугодие 2019 года добыча природного газа в Украине продемонстрировала рост на 216,3 млн кубометров, по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составила 12,187 млрд кубометров.

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Примечательно, что серьезный рывок по наращиванию добычи газа демонстрируют компании, не являющиеся абсолютными монополистами. Например, если АО "Укргаздобыча" нарастила добычу на 0,3% до 8,867 млрд кубометров, то ПАО "Укрнафта" показала рост на 10,2% и добыла 672,700 кубометров. Остальные компании суммарно увеличили добычу на 5% и их объем добычи газа вырос до 2,647 млрд кубометров.

Замечу, что ранее рост добычи газа в основном обеспечивался за счет АО "Укргаздобыча", в то время как остальные игроки рынка огорчали регулярным пике показателей.

Собственно, с такими оптимистичными показателями можно говорить, что этот год Украина явно закроет с новым рекордом, превышающим отметку в 21 млрд кубометров. Напомню, что 2018 Украина завершила добыв 20,9 млрд кубометров газа.

Ну и традиционно, как всегда я заканчиваю "газовую" тему – опять не замерзнем, да?