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      Украинский боец из Краматорска: "Несколько раз пытался записаться в "ополчение"

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      Капитан Александр Лейтеха
      Капитан Александр Лейтеха / Повернись живим

      Мы познакомились с "Лейтехой", когда он отозвался на мою просьбу сдать кровь для серьезно больного подростка. Правда, тогда врачи сказали Саше, что он не может быть донором: оказывается, люди с ампутациями не могут сдавать кровь.

      Ногу Александр Проскурин, как на самом деле зовут Александр Лейтеха, потерял осенью 2016 года. Теперь уже капитан говорит, что наступил на ПМН:

      Неудобно получилось – попросили сигарету... В итоге, сигарету не подал, так еще и на мину наступил.

      Важно: Спокойствие длилось недолго: боевики обстреляли украинских воинов под Луганским

      Со дня ранения Саша больше всего вспоминает "мизинчик, который сломался, когда падал, и потом очень болел" и "эвакуацию, когда до операционного стола везли несколько часов".

      Лейтеха восстановился и вернулся на службу в ВСУ. Но эта история могла повернуться совсем иначе. В августе 2014-го он пришел в батальон "Донбасс" "пиджаком" после военной кафедры. Позже перевелся в 93-тя ОМБр Холодний Яр. Саша родился и вырос в Краматорске – говорит, российская пропаганда работала там еще до войны:

      И так хорошо, что я несколько раз пытался записаться в "ополчение". Уже после освобождения города увидел, что украинские военные не грабят и не убивают, как нам рассказывали. Так самостоятельно сделал выводы и решил идти воевать за свою землю – за Украину.

      Обычно под такими постами фонда оставляют комментарии, вроде "как же жаль тебя, сынок". Но, пожалуйста, очень вас прошу, не делайте этого. Саша, наверное, самый улыбчивый человек на земле. Кажется даже, что у него есть шутка под каждую фразу и даже под каждое слово. И мне очень сильно не хочется под его фоткой читать хоть что-то похожее на "жаль".

      Совсем скоро Лейтеха будет подниматься на Говерлу вместе с Дмитрий Котов и другими военными, получившими на войне серьезные ранения. Мы обязательно опубликуем фотографии их восхождения, и я очень надеюсь, что они смотивируют вас ценить собственные жизни и делать добро, как бы тяжело это ни было.

      Больше о разведчике читайте здесь: Разведчик: Если бы меня взяли к сепарам, то давно червей кормил бы

      blog_ava
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      Автор: Повернись живим
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини політики Публікації
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