Украинский боец из Краматорска: "Несколько раз пытался записаться в "ополчение"

Мы познакомились с "Лейтехой", когда он отозвался на мою просьбу сдать кровь для серьезно больного подростка. Правда, тогда врачи сказали Саше, что он не может быть донором: оказывается, люди с ампутациями не могут сдавать кровь.

Ногу Александр Проскурин, как на самом деле зовут Александр Лейтеха, потерял осенью 2016 года. Теперь уже капитан говорит, что наступил на ПМН:

Неудобно получилось – попросили сигарету... В итоге, сигарету не подал, так еще и на мину наступил.

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Со дня ранения Саша больше всего вспоминает "мизинчик, который сломался, когда падал, и потом очень болел" и "эвакуацию, когда до операционного стола везли несколько часов".