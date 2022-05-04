Укравтодор забезпечив проїзд на 30 тимчасових переправах біля зруйнованих мостів, – Івко

Дорожники забезпечили проїзд на 30 тимчасових переправах, що зведені біля зруйнованих внаслідок бойових дій мостів.

Першочергово зводять тимчасові споруди на так званих "дорогах життя" до Чернігова, Ірпеня, Бучі, Гостомеля та Іванкова.

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Про це розповів у своїй колонці перший заступник голови Укравтодору Андрій Івко.

За його словами, в Україні наразі зруйновано близько 300 мостів. Спеціалісти намагаються якнайшвидше привести їх до ладу, але ремонтні роботи можна проводити тільки після розмінування територій та погоджувати з військовим командуванням.

Вчора ввечері відкрили рух по "Варшавській трасі" з Києва до Житомира завдяки мосту через річку Тетерів. Загалом на дорозі М-07 Київ – Ковель – Ягодин через війну було знищено три мости,

– сказав Івко.

Прибрано понад 700 кілометрів шляхів

Також, за його словами, продовжується і генеральне прибирання доріг та розмінованих вулиць Ірпеня, Бучі, Гостомеля, Бородянки, Ворзеля, Горенки, Макарова та Озера від спаленої техніки та сміття. Наразі вже прибрано більш ніж 700 кілометрів шляхів.

"Очищення доріг, зведення тимчасових переправ, ямковий ремонт – усі ці роботи дозволяють: вчасно довезти поранених до лікарень, евакуювати людей з-під обстрілів, доставляти нашим громадянам воду, їжу та медикаменти, перевозити вантажі та реанімувати економіку країни", – додав заступник голови Укравтодору.

Він наголосив, що дорожники вже місяць працюють у надзвичайно складних та небезпечних умовах на звільнених від окупантів територіях країни. Наступним етапом буде відновлення знищених штучних споруд у регіонах, які тимчасово залишаються відрізаними.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко розповів, що на відновлення інфраструктури у звільнених областях України з резервного фонду виділено один мільярд гривень.

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