Україна та 9 європейських країн офіційно створили Антибалістичну коаліцію

Україна та ще 9 країн Європи заклали основи Антибалістичної коаліції. Вона має допомогти розробити єдину систему захисту континенту від ворожих балістичних ракет.

Про це йдеться на сайті Єлисейського палацу.

Як працюватиме Антибалістична коаліція?

До коаліції, окрім України, увійшли Данія, Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія, Швеція та Велика Британія.

Визнаючи зростальну загрозу, яку становлять балістичні ракети, та зростальне значення оборонного потенціалу для безпеки європейського континенту, сьогодні оголошуємо про початок створення оборонної коаліції з питань протиракетної оборони. Ми висловлюємо нашу підтримку її флагманського проєкту, який має працювати швидкими темпами з розвитку протиракетного потенціалу,

– йдеться у декларації коаліції.

Країни-засновники заявили, що Європі потрібна спільна система протиракетної оборони, яка допоможе протистояти майбутнім ракетним загрозам. Її планують створити завдяки співпраці країн, обміну технологіями та об'єднанню оборонних можливостей.

Нова система доповнить уже наявні засоби захисту, зокрема європейські розробки та рішення, які країни-учасниці вже придбали або планують придбати. Учасники ініціативи наголосили, що мета проєкту – не протистояння іншим народам, а захист власних громадян.

Також країни визнали досвід України у протидії російській агресії та планують використовувати його під час створення спільної оборонної системи. У межах ініціативи мають визначити спільні вимоги, створити технічні робочі групи та розробити план запуску перших можливостей коаліції.

"Коаліція залишається відкритою для інших країн, які поділяють її принципи та цілі", – резюмовано у декларації.

Що сказав про об'єднання Зеленський?

Володимир Зеленський наголосив, що сильні й достатні антибалістичні спроможності не менш важливі, ніж дип- чи мідлстрайки, які б'ють по російській економіці війни, чи активні операції на передовій.

Чим більше засобів для збиття російських балістичних ракет буде в України, тим вища імовірність того, що Путін сяде за стіл переговорів, бо його останній аргумент у цій війні більше не працюватиме,

– зауважив президент України.

Він також подякував Еммануелю Макрону за організацію та проведення першого засідання Європейської Антибалістичної коаліції.

"Також дякую радникам із питань національної безпеки та керівникам оборонних компаній, які сьогодні зібралися тут. Наша робота над спільною системою FREYJA – не для того, щоб замінити вже наявні системи. Це спосіб доповнити нашу оборону, створити надійний щит над усією Європою і зробити все це швидше й дешевше", – підкреслив Зеленський.

Окрім того, глава держави зазначив, що важливо посилювати Україну, зміцнювати українську ППО та прискорювати європейську антибалістику. За словами президента, у Франції є саме ті спроможності та сильні технології, які потрібні, щоб допомогти.

Нагадаємо, Володимир Зеленський 13 липня перебуває з офіційним візитом у Франції. Президент бере участь у зустрічі "Коаліції охочих" разом із представниками 22 країн-партнерів.