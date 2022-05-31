Україна арештувала майно, рахунки та корпоративні права російської "Татнефті"

На майно російської нафтової компанії "Татнефть" наклали арешт. Крім того, рахунки компанії та її корпоративні права також арештовані.

Таке рішення ухвалили за клопотанням прокурорів. Під арештом опинилися і корпоративні права компанії.

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Майно можуть передати в АРМА

На клопотання прокурорів арештували нафтобази, заправні станції, нежитлові будівлі, земельні ділянки, бензовози та автомобілі.

Сума арештованих корпоративних прав компанії "Татнефть" становить близько 400 мільйонів гривень. Також правоохоронці арештували й банківські рахунки російської компанії.

Проти компанії порушена кримінальна справа за статтею про фінансування діяльності спрямованої на повалення конституційного ладу, захоплення влади чи зміни державного кордону. Нафтова компанія постачає паливо для російської армії.

Зараз правоохоронці вирішують питання про передання конфіскованого майна управлінню АРМА – агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Скільки майна арештували

За даними ДБР, правоохоронці арештували 115 об'єктів нерухомого майна російської компанії. Крім того, під арештом ще 118 автомобілів та бензовозів.

За прогнозами слідчих ДБР, після оцінки вартості нерухомого майна сума арештованих активів може зрости до 2 мільярдів гривень.

У ЄС погодили ембарго російської нафти

"Татнефть" – один із найбільших видобувників нафти на російському ринку. У рейтингу вона посідає шосте місце серед нафтовидобувних компаній країни-агресорки.

Тим часом у Євросоюзі погодили ембарго російської нафти. Щоправда, поки що мова йде про постачання російського "чорного золота" морськими шляхами.

Однак Угорщину та Болгарію звільнили від ембарго. Будапешт до останнього був проти ембарго, а Болгарії дали перехідний період для адаптації, оскільки країна сильно залежна від російських енергоресурсів.

Водночас ембарго на постачання російської нафти морськими шляхами завдасть чималих збитків по російській економіці. Експерти порахували, що запровадження ембарго на постачання російської нафти, навіть лише часткове, призведе до значних втрат у Росії. Країна недоотримуватиме близько 10 мільярдів доларів.

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