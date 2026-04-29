Прямо під час дозаправки: СБС розтрощили гвинтокрили Мі-28 та Мі-17 у Росії

Бійці СБС 29 квітня виявили та уразили два гвинтокрила противника Мі-28 та Мі-17 у Воронезькій області Росії. Атака відбулась під час обслуговування техніки.

Про це повідомив командувач СБС ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді.

Які деталі ураження Мі-28 та Мі-17?

Операція зі знищення ворожих гвинтокрилів відбулась 29 квітня у Воронезькій області Росії.

Екіпажі 429 окремої бригади "Ахіллес" та 43 окремої артилерійської бригади спільно із ЦСО "А" уразили Мі-28 та Мі-17, коли ті здійснювали оперативну заправку паливом та міжполітний технічний огляд.

Довідка! Мі-17 є середнім транспортним гелікоптером, який російські війська застосовують для перевезення військових, висадки десанту та евакуації поранених. Окрім того, ворог використовує його для ударних операцій із підвісними боєприпасами. Мі-17 оцінюється у щонайменше 15 мільйонів доларів США.



Тоді як Мі-28 – броньований гелікоптер, здатний атакувати броньовану техніку та живу силу. Броньована кабіна екіпажу забезпечує захист під час роботи в умовах сильного вогневого впливу противника. Орієнтовна вартість – 18 мільйонів доларів США.

Варто зауважити, що польовий злітно-посадковий майданчик розташований на глибині понад 150 кілометрів від лінії бойового зіткнення.

Обійшовши лопаті головного гвинта, дрон влучив у задню частину моторного відділення гвинтокрила.

Поруч перебував особовий склад противника, який забезпечував їх експлуатацію. Після уточнення координат цілей оператори завдали послідовних ударів БпЛА. У результаті влучань обидві цілі уражено,

– додали у СБС.

За попередньою інформацією "Мадяра", під час атаки міг загинути щонайменше один російський технічний працівник, який перебував біля техніки в момент ураження.

Важливо! Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді "Мадяр" у коментарі BBC повідомив, що українські сили продовжуватимуть атакувати критично важливі цілі Росії в глибині країни-агресорки. Дрони СБС готуються у прихованих місцях, тож російська армія не встигає виявляти їх та протидіяти атакам.

Яких втрат нещодавно зазнала Росія?

Лише за останню до добу на фронті було ліквідовано 1 180 російських окупантів. Також Сили оборони нищили і техніку противника. За добу мінус 2 танки, 3 броньовані бойові машини, 54 артилерійські системи та 2 системи ППО.

Окрім того, Сили оборони атакували нафтоперекачувальну станцію біля Пермі. Внаслідок ураження на об'єкті спалахнула пожежа, місцеві фіксують так званий "нафтовий дощ".

Українські дрони 29 квітня атакували ключовий промисловий об'єкт в Орську Оренбурзької області. Ідеться про місцевий НПЗ, який розташований більш ніж за 1400 кілометрів від кордону з Україною.