Знищать російську пропаганду: Україна та Білорусь анонсували потужний проєкт

До 509-ї річниці перемоги об'єднаних сил білорусів, литовців та українців над московською армією у Львові відбулася пресконференція. Її організував благодійний фонд "Вільна Білорусь".

Зокрема, під час заходу анонсували вихід навчально-методичного посібника. У ньому мовитиметься про загальну боротьбу білорусів та українців проти Московського князівства, Російської імперії, а також сучасної Росії.

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Що відомо про майбутнє видання

Робоча назва – "Нариси історії боротьби білоруського народу із Московським князівством та Російською імперією та її наступниками". Метою проєкту є розповісти правдиву історію минулого заради майбутнього. Станом на вересень 2023 року триває опрацювання різноманітних джерел, які стануть підґрунтям для нарису.

Над виданням працюватиме колектив з 5 людей. Усі вони – справжні фахівці своєї справи. Планують, що книга матиме 4 розділи.

Перший розділ

У першому розділі мовиться про боротьбу білоруського народу з Російською імперією, а також – її послідовниками. Зокрема, на сторінках видання представлять доказову базу низки трагічних моментів. Метою авторів є зняти з Білорусі клеймо "прислужників Росії".

Повідомляють, що діалог білоруських та українських істориків триває постійно. Наразі важливо, аби Білорусь повернулася у культурний простір Європи.

Дослідження українських та білоруських вчених мають розвінчати російськоцентричні міфи, а також – спростувати радянські стереотипи.

Другий розділ

У другому розділі представлять характеристику психологічних особливостей національного характеру українців та білорусів. Зокрема, досліджуватимуть:

особливості ментальності;

національну свідомість;

національну ідентичність.

Мовиться, що білоруси буди прихильні до землі, рідного краю, а також пристосовували відпочинок до природних циклів.

Третій розділ

Третій розділ має наразі лише робочу назву – "Волонтерство і взаємодопомога – нині, братерство двох вільних країн завтра". Під час пресконференції наголосили, що в умовах повномасштабного вторгнення Росії в Україну чимало білорусів різної вікової категорії та різних професій долучаються до допомоги українцям. Зокрема, воїнам ЗСУ. Наголосили, що співпраця продовжуватиметься та розвиватиметься.

Четвертий розділ

Вже попередили, що він буде найскладнішим. Там мовитиметься про особливості викладання білоруської боротьби за свою свободу у школах. Важливо, аби білоруська нація розвивалася так, як сама вважає за потрібне.