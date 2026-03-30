Готувалася не один рік: ексклюзивні подробиці безпекової угоди між Україною та Болгарією

Україна та Болгарія підписали спільну безпекову угоду на 10 років. Вдалося домовитися про кілька важливих моментів щодо посилення оборонної співпраці. Але є інші цікаві нюанси.

Як розповіла ведуча 24 Каналу Дарина Трунова, безпекову угоду готували не один рік. Зрештою 30 березня її підписали, а тимчасовий прем'єр-міністр Болгарії Андрей Гюров прибув до Києва.

Які деталі угоди з Болгарією?

За словами Трунової, Болгарія інвестує кошти у спільне виробництво зброї. Зокрема й на дрони. Також вони приєднаються до програми PURL щодо закупівлі зброї для України, в рамках якої наша держава отримує й ракети до ЗРК Patriot.

Окрім цього, Україна та Болгарія домовилися про енергетичний коридор, по якому наша держава зможе отримувати газ. Це особливо важливо на тлі різноманітних блокувань, які здійснює Угорщина та Словаччина.

Цей коридор технічно буде облаштований, маю надію, до кінця року. Україна зможе отримувати приблизно 10 мільярдів кубометрів газу на рік. Для нас це також енергетичні гарантії безпеки. Я вдячний за це,

– зазначив Зеленський.

Зверніть увагу! З 1 січня 2026 року Болгарія стала частиною єврозони. Там почали поступово переходити з болгарського лева на євро.

Болгарія підтримує вступ України в ЄС та НАТО

Тимчасовий прем'єр-міністр Андрей Гюров наголосив, що Болгарія є стабільним та передбачуваним партнером для України. Вони підтримують Україну на її шляху до ЄС та НАТО. Також обидві країни посилюватимуть співпрацю у розмінуванні Чорного моря.

Нам дуже подобається великий досвід, який Україна накопичила у захисті критичної інфраструктури. Також ми вважаємо, що Україна – ключовий фактор для безпеки не лише в регіоні Чорного моря, але й усього східного флангу НАТО. Ми визначили багато сфер співпраці в обороні, в енергетичному секторі,

– зауважив Гюров.

