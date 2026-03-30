Україна і Болгарія підписали безпекову угоду

Володимир Зеленський 30 березня підписав спільну угоду з Болгарією. Вона стосується безпекових питань.

Про це повідомляє Суспільне. Важливо, що Болгарія приєднається до програми PURL.

Що відомо про безпекову угоду України та Болгарії?

З болгарського боку документ підписав тимчасовий прем'єр-міністр країни Андрей Гюров.

Головні пункти, на які я звернув би увагу, – це продовження військової підтримки від Болгарії для України, це спільне виробництво на території наших країн різної зброї, включаючи дрони. Болгарія буде використовувати програму SAFE для такої ко-продукції,

– повідомив український президент.

Також угода передбачає домовленості у сфері енергетики. Ідеться про постачання газу в Україну.

"Ми працюємо над тим, щоб був активний енергетичний коридор. Технічно цей коридор буде влаштований, ми маємо надію, до кінця року. Це може бути альтернативою, якщо є блокування від деяких представників Європи. Що стосується газу, цей коридор може мати рівень десь 10 мільярдів кубометрів на рік, який може отримувати Україна", – розповів Зеленський.

Що передбачає угода між Україною та Болгарією:

Софія робитиме інвестиції у спільне виробництво зброї, у тому числі дронів, за програмою SAFE;

Болгарія приєднується до програми PURL щодо підтримки ППО для України;

Болгарія підтримує вступ України до ЄС;

буде енергетичний коридор, яким Україна зможе отримувати газ;

працюватимуть над розмінуванням Чорного моря.

Які стосунки між Болгарією та Україною?

Прем'єрка Юлія Свириденко написала, що 30 березня відбулися перші спільні консультації урядів.

Ухвалили Спільну заяву та домовилися розробити Дорожню карту наших практичних кроків. Ключові сфери – енергетика, оборона, транспорт, безпека в Чорноморському регіоні та забезпечення освітніх потреб наших дітей і молоді. Обговорили питання постачання дизелю, а також збільшення поставок газу в рамках роботи Вертикального газового коридору та Транс-Балканського маршруту. Окрему увагу приділили можливості використання болгарськими компаніями потужностей українських підземних газових сховищ,

– деталізувала вона.

Важливо, що сторони домовилися про розширення можливостей залізничного сполучення між країнами.