Україна буде продовжувати транзит газу з Росії, поки це можливо, – Вітренко

Транзит газу з Росії Україна буде продовжувати. Це робитимуть до тих часів, поки буде технічна можливість.

Деталі політичних дискусій щодо цього питання не розголошують. Про це заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.

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Транзит під контролем України

За словами Вітренка, Україна повністю контролює транзит газу, а російський "Газпром" використовує потужності згідно з контрактом.

Великі російські компанії, як і раніше, можуть використовувати свої рахунки на Заході для отримання грошей за експорт нафти і газу. Оплату за транзит здійснюють у євро та доларах.

Вітренко запропонував заморозити гроші від його продажу на ескроу-рахунках. Там кошти зберігаються до виконання зобов'язань за договором обома сторонами. За його словами, це слід зробити до виведення російських військ з України.

Росіяни не б'ють по транзитній газовій інфраструктурі

Як зазначив Вітренко, російські війська в Україні дуже обережні щодо транзитної газової інфраструктури, але не шкодують розподільну інфраструктуру.

Для нас очевидно, що вони не хочуть завдавати шкоди своїм власним комерційним інтересам та своїм комерційним відносинам,

– сказав Вітренко.

Він також заявив, що росіяни намагалися втрутитися у роботу трьох компресорних станцій на сході України. Після того, як їм сказали, що є ризики від таких дій для транзиту, то "російські війська стали поводитися по-іншому".

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