Україна чекає виконання обіцянок щодо Patriot після нічної атаки Росії, – Зеленський

Володимир Зеленський прокоментував нічну атаку по Україні 11 липня. Глава держави заявив, що очікує від партнерів виконання обіцянок щодо антибалістичного захисту, зокрема щодо ЗРК Patriot.

Про це президент України повідомив у своєму телеграм-каналі.

Як президент прокоментував нічну атаку по Україні 11 липня?

Володимир Зеленський наголосив, що у Києві під час нічної атаки було поранено 11 людей, серед них дитина.

"Ще до оголошення повітряної тривоги були влучання по цивільній інфраструктурі. На місцях працюють оперативні служби: житлові будинки, офіси, богословська семінарія були пошкоджені у столиці", – заявив президент.

Також за словами глави держави, триває ліквідація наслідків обстрілу і в Одеській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях.

Росія застосувала протягом цієї ночі понад 120 дронів та 12 ракет, з них половина – балістичні. Більшість цілей нашим захисникам вдалося збити, але не балістику,

– констатував Зеленський.

На тлі цього український лідер зауважив, що очікує від партнерів виконання обіцянок щодо пакетів підтримки для захисту українців, про які домовлялися під час засідання НАТО.

"Треба рухатися максимально швидко у питанні домовленостей щодо ліцензій на Patriot та спільного європейського проєкту антибалістики. Зараз завдання номер один для всіх наших інституцій – забезпечити це", – резюмував президент України.

Нагадаємо, 9 липня Володимир Зеленський заявляв, що Україна отримає ракети для Patriot від США вже найближчими днями. Відповідне рішення вже ухвалили у Вашингтоні.

Окрім того, президент зауважив, що Україна зацікавлена у співпраці з японською компанією Mitsubishi, яка займається ліцензійним виробництвом ракет Patriot. Однак глава держави наголосив, що все залежить від бажання японської сторони.