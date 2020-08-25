Станом на 25 серпня в Україні зареєстровано 108 415 випадків захворювання на коронавірус. Однак голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що країна вже готова до другої хвилі спалаху.

Він зазначив, що підготовлено як фінансовий, так і карантинний план дій. Про це пише УНІАН.

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"Наскільки я володію інформацією, то Україна на зараз готова до другої хвилі. Є план фінансовий – як це фінансувати, є план карантинний – як ці заходи робити. Тому мені здається, що тут нервуватися сильно не треба", – сказав Арахамія.

Голова партії "Слуга народу" додав, щоб українці пам'ятали про карантин, адже почали легковажніше ставитись до нього. За його словами, не можна вдавати, що його не існує.

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