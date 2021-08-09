Про це розповів головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний під час військових навчань, які проходять на острові Зміїний у Чорному морі.
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Україна готова навіть до вторгнення
Для вдосконалення навичок оборони на острові проводять навчання. Тут українські військові вчаться протидіяти морському десанту та знищувати ворожі судна. Основними об'єктами для оборони є оперативні аеродроми острова.
Залужний заявив, що Україна готова захищати себе у разі вторгнення і не тільки.
Ми готові оборонятися і відбивати атаки противника, як у разі повномасштабного вторгнення, так і в разі спроб захоплення об'єктів критичної інфраструктури та стратегічно важливих об'єктів,
– наголосив головнокомандувач.
Тренування для нарощування військової сили триватимуть до 13 серпня 2021 року.
Військові навчання тривають і в інших місцях
- 9 серпня 2021 року військові навчання стартували й на Миколаївщині, на полігоні "Широкий лан". У них беруть участь винищувальна, штурмова, транспортна та безпілотна авіація Повітряних сил ЗСУ. Навчання відвідав президент Володимир Зеленський у рамках візиту в південні області України.
- Водночас у Києві розпочалися навчання з територіальної оборони. За сценарієм навчання до Києва наближаються ворожі війська, а солдатам треба зробити усе необхідне, щоб не здати столицю.