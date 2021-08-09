Про це розповів головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний під час військових навчань, які проходять на острові Зміїний у Чорному морі.

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Україна готова навіть до вторгнення

Для вдосконалення навичок оборони на острові проводять навчання. Тут українські військові вчаться протидіяти морському десанту та знищувати ворожі судна. Основними об'єктами для оборони є оперативні аеродроми острова.

Залужний заявив, що Україна готова захищати себе у разі вторгнення і не тільки.

Ми готові оборонятися і відбивати атаки противника, як у разі повномасштабного вторгнення, так і в разі спроб захоплення об'єктів критичної інфраструктури та стратегічно важливих об'єктів,

– наголосив головнокомандувач.

Тренування для нарощування військової сили триватимуть до 13 серпня 2021 року.

Військові навчання тривають і в інших місцях