Міністерство фінансів України має намір найближчим часом розмістити 12-річні єврооблігації в доларах. Крім того, планують викуп єврооблігацій з погашенням в 2021 і 2022 роках на загальну суму до 750 мільйонів доларів.

Про намір України розмістити новий випуск доларових євробондів із терміном обігу 12 років, пише Інтерфакс-Україна з посиланням на власні джерела.

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Також Україна оголосила про тендер щодо викупу єврооблігацій із погашенням у 2021 та 2022 роках. Загальна сума – до 750 мільйонів доларів.

Організаторами розміщення виступають JP Morgan і Goldman Sachs.

На 30 червня запланована телефонна конференція щодо підготовки угоди.

Деталі угоди

Відповідно до документів, єврооблігацій 2021 року на ринку є на суму 1 мільярда 409 мільйонів 282 тисяч доларів. Ціну викупу визначено у розмірі 1 035 доларів за 1 тисячу доларів номіналу.

Натомість за єврооблігації з погашенням у 2022 році, яких в обігу є на 1 мільярд 383 мільйонів 692 тисяч доларів, 1 042,5 долара за 1 тисячу доларів номіналу.

У матеріалах також йдеться, що вищий пріоритет віддають викупу єврооблігацій-2021. Україна ж залишає за собою право вирішувати, купувати більше чи менше зазначеного обсягу.

Тендер, ймовірно, оголосять 1 липня, а розрахунки проведуть 6 липня.

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