Україна грає роль джерела страху і гравця в білоруській політиці, – політолог
Члени білоруської опозиційної Координаційної ради Антон Родненков і Іван Кравцов перетнули кордон і наразі перебувають в Києві. За словами політолога Тараса Загороднього, це повністю лягає в канву, що Україна є не просто одним з дестабілізаторів Білорусі.
В ефірі програми "Про головне" на 24 каналі він зауважив, що в Білорусі поширюють версію, що в Україні безпосередньо є бази бойовиків, які засилаються в сусідню країну. Це підтримує і Росія, зокрема, про це публічно говорив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.
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Глава МЗС Росії заявив, що ситуацію в Білорусі дестабілізують "200 українських екстремістів". І в Україні існують табори, де готують цих спеціальних бойовиків.
Тому логічно, що в такій канві, коли висилаються в Україну, це підтвердження цієї версії. Україна грає роль такого джерела страху і безпосередньо гравця в білоруській політиці,
– відзначив Тарас Загородній.
За його словами, пропагандисти в Білорусі навіть часто ставлять надписи в країні українською мовою, не розуміючи – це зовсім різні мови.
Лукашенко намагається втягнути Кремль у свою гру
Політолог зауважив, що Лукашенко – достатньо вправний політик і вміє грати на фобіях Кремля та використовувати їх зі своєю метою.
"Я не виключаю, що багато що відбувається теж не погоджено з Кремлем. А він намагається, зокрема, втягнути Кремль, Росію у свою гру, не віддаючи їм насправді контролю над країною", – пояснив він.
Також Тарас Загородній наголосив, що не вірить у пряму інтервенцію Кремля. Тому що Росія, попри все, розуміє наслідки цього кроку. Вони цілком усвідомлюють, що Білорусь – не дуже маленька країна, а контролювати її досить важко.
Відтак потрібно велику кількість армії потрібно, щоб це запроваджувати. Точково навіть перехопити керівництво силовими структурами теж дуже непросто, бо вони все-таки лояльні Лукашенку. "Можливо, якихось консультантів чи журналістів вони беруть на телебачення. Це відчутно, що вони навіть не розуміють специфіки", – розповів він.
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Що може бути далі в Білорусі
На думку політолога, зважаючи на досить мляву реакцію ЄС, в Білорусі можуть бути 2 сценарії:
- або Лукашенко дотисне всіх. Тому що в довгостроковій перспективі силовики сильніше, яко і далі так продовжуватимуться протести;
- або білоруси йтимуть на ескалацію. Тоді в Лукашенка не буде жодних шансів.
Але питання – хто буде після Лукашенка? Тому що я не бачу гарних сценаріїв для України. Адже більшість з так званою опозиції якимось чином пов’язані з Росією,
– зазначив Тарас Загородній.
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