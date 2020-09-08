Члени білоруської опозиційної Координаційної ради Антон Родненков і Іван Кравцов перетнули кордон і наразі перебувають в Києві. За словами політолога Тараса Загороднього, це повністю лягає в канву, що Україна є не просто одним з дестабілізаторів Білорусі.

В ефірі програми "Про головне" на 24 каналі він зауважив, що в Білорусі поширюють версію, що в Україні безпосередньо є бази бойовиків, які засилаються в сусідню країну. Це підтримує і Росія, зокрема, про це публічно говорив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.

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Глава МЗС Росії заявив, що ситуацію в Білорусі дестабілізують "200 українських екстремістів". І в Україні існують табори, де готують цих спеціальних бойовиків.

Тому логічно, що в такій канві, коли висилаються в Україну, це підтвердження цієї версії. Україна грає роль такого джерела страху і безпосередньо гравця в білоруській політиці,

– відзначив Тарас Загородній.

За його словами, пропагандисти в Білорусі навіть часто ставлять надписи в країні українською мовою, не розуміючи – це зовсім різні мови.

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