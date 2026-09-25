Прикордонні пункти пропуску можуть перенести до інших країн: у Мінінфраструктури розкрили деталі

Україна розпочала переговори із сусідніми державами щодо можливості перенесення прикордонних пунктів пропуску на їхню територію через систематичні обстріли з боку Росії. Створення спільних КПП на іноземній землі має забезпечити безпеку людей та безперебійну роботу логістичних маршрутів.

Відповідну ініціативу наразі опрацьовує Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту України.

Які подробиці ідеї перенесення КПП?

Мова йде про створення альтернативних умов для функціонування митної та прикордонної інфраструктури на тлі постійних загроз для життя працівників і громадян.

Перший заступник міністра Сергій Деркач розповів про перебіг консультацій з іноземними партнерами.

Ми працюємо зараз з іншими країнами, з нашими сусідами, для того, щоб мати можливість, це ми говоримо про альтернативу, перенести пункти пропуску на іншу територію іншої країни,

– зазначив Деркач.

Спільні КПП пришвидшать митні процедури

За словами урядовця, перенесення контрольних органів на територію сусідніх держав дозволить уникнути скупчення транспорту та цивільних у зонах підвищеного ризику. Окрім безпекового фактора, таке рішення має суттєво оптимізувати вантажні перевезення.

Сергій Деркач підкреслив, що запуск спільних пунктів пропуску допоможе забезпечити безперебійну роботу логістики та значно прискорить рух товарів завдяки швидшому проходженню митних процедур.

Зокрема, як приклад урядовець навів співпрацю з Польщею, де вже успішно функціонує кілька спільних пунктів пропуску, а також із Молдовою. Наразі аналогічні можливості опрацьовуються з кожною суміжною державою.

Ворог систематично атакує кордон

Необхідність ухвалення таких рішень зумовлена постійними російськими ударами по прикордонній інфраструктурі. Через ракетну загрозу Польща вже була змушена евакуювати два пункти пропуску – Дорогуськ та Зосін.

Крім того, російські війська атакували дронами міжнародний пункт пропуску Старокозаче на кордоні з Молдовою, внаслідок чого загинули та дістали поранення люди.

Ударів зазнав і пункт пропуску Орлівка на межі з Румунією, де роботу тимчасово зупиняли, а також об'єкти біля станції Ягодин.

Як уже повідомлялося на нашому сайті, через систематичні обстріли та загрози для цивільних прикордонники призупиняють пропускні операції під час повітряних тривог.

У Державній прикордонній службі пояснювали, що ворог свідомо намагається ускладнити логістичні зв'язки України з країнами Євросоюзу та піддає небезпеці цивільне населення.