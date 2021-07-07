За таке зазвичай б'ють: що й навіщо таємно підписали Україна та Китай

Китайська пастка. Тиждень тому нас здивували новиною, що Україна відмовилася підтримати петицію на захист уйгурів від геноциду, який їм влаштовують добрі китайські товариші. Далі читайте російською.

Тогда это выглядело как шантаж от Пекина, если Украина становится в один ряд с западными странами в отстаивании общих ценностей, то нам не поставляют китайские вакцины. Это уже было очень неприятно. И, скажем так, немного стыдно.

Не пропустите Главное доказательство "покращення" в экономике

Но тут оказалось, что все гораздо глубже

И из китайской прессы стало известно, что Украина и Китай подписали какой-то секретный меморандум о привлечении китайских кредитов на строительство всего, что только можно построить. Что вдвойне странно, ведь в Украине, даже если вы подписываете левую бумажку с лыжным инструктором, то пытаетесь рассказать о ней всему свету в тот же момент. А тут целый Китай. Потенциальные миллиарды. И тишина.

В Украине часто можно услышать от политиков: давайте не будем брать кредиты МВФ. Они нам руки выкручивают. В мире много денег. Давайте возьмем у Китая. И идея брать у Китая часто циркулирует и становится популярной. При этом те же самые политики часто говорят о том, что МВФ загоняет Украину в долги, сокрушаются о "пирамиде ОВГЗ" и вообще требуют меньше брать в долг.

Парадокс. И вот он в чем. МВФ дает в долг под условия, что страна будет контролировать свой дефицит бюджета и этим приведет к сокращению долговой нагрузки. Китайцы не ставят таких условий. Таким образом, объективно, в результате сотрудничества с Китаем долг (долговая нагрузка) растет, что легко показать на примере других стран, а с МВФ падает. Но политики, часто появляющиеся на пророссийских телеканалах (совпадение) все равно настаивают, что надо скинуть долговую петлю МВФ и брать в долг у Китая. Видимо, как у классово близких товарищей.

В этом ключевое отличие

Китай, действительно, не выставляет условий по реформам. Более того, Китай стимулирует вас, своими деньгами, не проводить реформы. Ведь он дает в долг на инфраструктуру, позволяя не уменьшать дефицит бюджета. А скорее помогает раздувать скрытый дефицит, дефицит будущих периодов.

Интересно Рука руку моет: как чиновники "Нафтогаза" миллионы долларов получили

Китай как будто приходит к диабетику с тортом. Идеальная модель для популистов, которые не думают о том, что будет через пару лет, но могут сейчас демонстрировать заботу о народе. Венесуэла стала такой, какой она стала, в том числе при плотном сотрудничестве с Китаем.

Китай не требует от вас меняться. У него другая цель. Китай поддерживает свои интересы своими кредитами. Потому что под китайские кредиты правительство нанимает китайскую компанию, которая привозит китайских рабочих и они строят что-то. В результате страна получает порт или дорогу, китайские компании получают прибыль, но страна получает резкий рост долга. Но проблема китайского долга в том, что по нему вам обязательно придется платить. Государству.

Классический пример – это Черногория. Страна с населением в 600 тысяч человек. Которая вдруг взяла кредит у Китая на 800 миллионов долларов для строительства дороги. Для Черногории – это безумная сумма. Просто сопоставьте население двух стран. Для Украины это было бы эквивалентно одному кредиту в 40 миллиардов долларов. Безумная цифра. В результате которой долговая нагрузка превысила ВВП Черногории в два раза. Понятно, что отдать такой кредит страна не может. И китайцы уже пришли и требуют. Говорят, что им очень нравится порт. Например. Важно ли строить дороги? Важно, безусловно. Но можно ли строить дороги такой ценной? Могут ли они хоть когда-то окупиться? Сомнительно.

Китай последовательно реализует программу в странах Азии, Африки и теперь добравшись до Украины. И везде происходит резкий рост долговой нагрузки. В дополнение к другим рискам.

Стоит ли напоминать, что на данный момент в мире доминирует противостояние США против Пекина. А именно США является нашим основным союзником в противостоянии с Россией. И в нашей Конституции прописано интеграция в ЕС и НАТО. И мы говорим, что отстаиваем европейские ценности. Что иногда вызывает сомнения, вспоминая Татарова или например, бывшего министра культуры Януковича, которого вдруг двигают в руководители Мистецького Арсенала, но декларируем же. Как с этим сочетается дружба с авторитарным Пекином?

Что еще важно в сотрудничестве с Китаем, так это любовь Китая к коррупции. Украинцы часто кивают в сторону Пекина и говорят, что смотрите, давайте чиновников расстреливать за коррупцию, как в Китае. Но беда в том, что это совершенно не понижает уровень коррупции в Китае. В китайских государственных компаниях. В Китае очень высокий уровень коррупции прежде всего потому, что нет работающих демократических институтов, свободной прессы, гражданского общества. Именно поэтому Китаю так комфортно работать в Африке. Они разговаривают там на одном языке. И в Украине.

Только-только мы услышали о скандале с коррупцией при закупке китайской вакцины в Бразилии. Да и опыт украинских закупок китайских вакцин через посредников как бы намекает. Китайцы любят посредников. Как и украинские чиновники. И плотное сотрудничество с Китаем не способствует борьбе с коррупцией. Совершенно. И дорога, которую строят китайцы, может быть в разы дороже, чем дорога, строительство которой контролирует тот же ЕБРР.

А если это хитрый план, скажете вы? Может Киев решил шантажировать Белый Дом дружбой с Китаем? Требуя больше поддержки взамен на прекращение флирта с Пекином? Что ж, это было бы в безумном украинском стиле. Но трудно в это поверить. Особенно после крайне неудобной позы, в которую нас поставила ситуация с Мотор Сичью.

Вряд ли кто-то из нас мог бы себе представить, как он приходит и шантажирует Дона Корлеоне. Или любого другого дона. Не тот уровень. За такое обычно бьют. Сильно.