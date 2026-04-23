Україна не залишиться без людей, головне питання – що ці люди їстимуть через 100 років

Україна не залишиться без людей у майбутньому, однак ключовим викликом стане якість життя та те, що саме ці люди споживатимуть через десятиліття. Без системних змін і ефективної політики країна ризикує втратити потенціал для економічного зростання.

Про це у коментарі 24 Каналу заявив експерт з демографії та трудової міграції Василь Воскобойник, наголосивши на необхідності залучення робочої сили та чітких правил розвитку держави.

Як описує майбутнє України Воскобойник?

Воскобойник наголошує, що головним фактором відбудови України має стати ефективність економічної системи. За його словами, саме вона визначатиме, чи зможе країна здійснити якісний стрибок розвитку після війни.

Він підкреслює, що навіть за наявності природних ресурсів та вигідного географічного розташування цього буде недостатньо без людського капіталу. У протилежному випадку Україна ризикує втратити не лише власних громадян, а й потенційних трудових мігрантів.

Воскобойник навів прогнози Мінекономіки, згідно з якими для зростання ВВП на рівні близько 7% у наступні 10 років Україні знадобиться додатково близько 4,5 мільйона працівників. Водночас оцінки Міжнародної організації праці свідчать про ще більший дефіцит – до 8,6 мільйона робочих рук.

"Нам потрібно для тих самих темпів економічного зростання ще більше робочих рук. Біля 8,2 – 8,6 мільйона робочих рук. І це все додатково до чисельності робочої сили, яка в нас була у 2021 році", – зазначив експерт.

За його словами, ситуацію ускладнює вже наявний дефіцит кадрів: у 2025 році його відчули 74% українських підприємств, а в будівництві нестача працівників сягає 30 – 50%.

Експерт наголошує, що Україна має сформувати чітку державну політику щодо трудових мігрантів і створити зрозумілі правила гри. Без цього, за його словами, країна не зможе забезпечити стабільний розвиток.

Українська земля не залишиться без людей. Головне питання – що ж ці люди будуть їсти за 100 років? Чи вони будуть їсти картоплю та сало? Чи вони будуть їсти рис? Чи вони будуть їсти якісь інші страви, які відповідатимуть їхнім національним уподобанням?

– сказав він.

Він підкреслив, що Україна має стати країною, куди захочуть повертатися її громадяни та приїжджати іноземці для роботи й життя.

На думку експерта, без комплексної демографічної та економічної стратегії Україна зіткнеться з проблемами старіння населення, міграції та браку робочої сили. Це вимагатиме залучення трудових мігрантів і переосмислення соціальної політики.

Воскобойник наголошує, що дискусія про майбутнє країни має бути системною і без популізму, адже рішення, які ухвалюються зараз, визначатимуть розвиток держави на десятиліття вперед.

