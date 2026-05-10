Це паралізує росіян: майор у відставці сказав, що стане важливим кроком до перемоги

Україна за чотири роки війни ефективно діяла проти ворога на різних напрямках. Своїми діями вона завдала суттєвої шкоди російському флоту. А сьогодні має потенціал вплинути на російські війська на суші.

Таку думку у розмові з 24 Каналом озвучив ветеран російсько-української війни, майор у відставці Олексій Гетьман, наголосивши, що дозволить Україні здобути перемогу у війні. Він нагадав, що раніше Київ переміг у морській битві з росіянами.

Що допоможе Україні перемогти?

Гетьман підкреслив, що російський флот у Чорному морі після ударів українських сил втратив третину свого бойового потенціалу. По суті, російський флот наразі не виконує свою функцію.

Варто знати. Українські Сили безпілотних систем показали роботу нового далекобійного ударного дрона Anubis. Засіб завдав удару по ворожому пункту управління дронами на Запоріжжі. Одна з ключових переваг Anubis – високий рівень автономності. Зокрема, він може орієнтуватися без GPS через візуальну навігацію, що підвищує його стійкість до засобів РЕБ.

"Україна у цілому виграла у росіян морську битву. Їхній флот не може виконувати військові завдання, враховуючи невелику кількість кораблів", – пояснив майор у відставці.

Українські сили також можуть перемогти росіян у повітряному бою, але для цього потрібна велика кількість винищувачів F-16. Якби західні партнери їх передали Києву, вони б, на його думку, стали у пригоді.

Однак якщо ми зосередимось саме на дронах, які б літали на відстань хоча б приблизно 150 кілометрів, то уся тимчасово окупована територія України буде під нашим контролем. Навіть – аж до Брянщини, звідки росіяни запускають по нашій території свої "Іскандери". Тоді наша перемога у повітрі стане першим кроком до перемоги у війні,

– зауважив Олексій Гетьман.

Він продовжив, зазначивши, якщо українські сили патрулюватимуть усю тимчасову окуповану територію, то росіянам далі продовжувати бойові дії буде просто неможливо.

До слова. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що Росія планує створити понад 7,3 мільйона FPV-дронів лише у 2026 році. Також ворог прагне виготовляти майже 7,8 мільйона бойових частин для безпілотників різних типів. До того ж росіяни мають збільшити постачання до армії ударних безпілотників з турбореактивними двигунами.

Росіяни ще тільки починають говорити про створення Сил безпілотних систем. Тому якщо в Україні вдасться реалізувати плани щодо власних Сил безпілотних систем, то вона матиме перемогу і не тільки на морі, а ще й на суші. Тоді, за словами ветерана російсько-української війни, російська армія буде паралізована і якщо не боєздатна, то дуже слабка.

Яка стратегія Сил безпілотних систем?

Командувач СБС Роберт Бровді "Мадяр" пояснив, що Сили безпілотних систем України переносять війну на територію ворога. Українські далекобійні дрони літають на відстань 1500 – 2000 кілометрів в глибину території Росії. Вони там уражають нафтопереробні заводи, які, за словами "Мадяра", є легітимною військовою ціллю.

Також він зазначив, що Сили безпілотних систем ліквідують особовий склад ворога. Він наголосив, що 30% усіх ударів дронів мають бути "спрямовані проти особового складу" противника. "Мадяр" зауважив, що це можна назвати "планом ліквідації", і СБС його "перевиконують вже чотири місяці поспіль".

Командувач окремою ціллю вважає "російський моральний дух", адже високі втрати на фронті разом з пожежами на об'єктах вглибині Росії можуть створити внутрішнє бродіння в Росії.