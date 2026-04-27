Про це в інтерв’ю BBC розповів командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді.

У чому стратегія Сил безпілотних систем?

За словами "Мадяра", для ворога СБС – як червона ганчірка, адже переносять війну на його територію. 1500 – 2000 кілометрів вглиб Росії – це вже не "мирний тил". Українські безпілотники літають туди й тоді, коли потрібно. Командир зазначив, що Путін видобуває природні ресурси та конвертує їх у кошти, які спрямовуються проти України у вигляді "Шахедів" і балістичних ракет. Тому нафтопереробні заводи, на його думку, є легітимною військовою ціллю, що підлягає знищенню.

До того ж "Мадяр" зазначив, що підрозділи СБС б'ють рекорди зі знищення ворожого особового складу – цілеспрямовано вимотуючи мобілізаційний ресурс Росії. Наказ для екіпажів "Мадяра" чіткий: щомісяця вбивати більше солдатів, ніж противник встигає мобілізувати – а це понад 30 000 осіб.

30% усіх ударів дронів мають бути спрямовані проти особового складу. Можете називати це планом ліквідації. І ми його перевиконуємо вже чотири місяці поспіль. Кожна смерть солдата має бути підтверджена відео, інакше вона не зараховується. У нас немає жалю. Російські війська знаходяться далеко за межами власних кордонів. Їх прислав Путін, який хоче знищити нашу націю. Якщо ми не вб'ємо їх, вони вб'ють нас. Це очевидно,

– вказав командувач.

Водночас, як зауважує BBC, "Мадяр" не будує ілюзій: його мета – стримування, а не підготовка контрнаступів чи повернення територій найближчим часом.

За словами "Мадяра", наявна зброя ефективна не для наступальної війни, а для того, щоб не дати ворогу просуватися українською територією. Путін, на його думку, не може дозволити собі зупинити вторгнення – ризики поразки надто великі. Тому окремою ціллю командир називає російський моральний дух: високі втрати поряд із пожежами на об'єктах глибоко в тилу здатні створити внутрішнє бродіння в Росії. За його словами, кожен дрон має змусити більше росіян поставити під сумнів війну та президента, який її розпочав.

За даними BBC, Сили безпілотних систем становлять лише 2% від чисельності ЗСУ – але забезпечують третину всіх знищених цілей. Власні втрати підрозділу при цьому не перевищують 1% на рік.