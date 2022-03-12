Україна може скористатись резервами центробанку Росії й отримати 300 мільярдів доларів

На економіку Росії посипались серйозні економічні проблеми через санкції за напад на Україну. В майбутньому життя окупантів має неодмінно стати нестерпним.

Радник президента України з економічних питань Олег Устенко заявив, що найближчим часом Росія оголосить дефолт. Але це не найгірше, що в них станеться, передає 24 канал.

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Я б порівняв стан російської економіки з сіном, яке вже підпалили і нема можливості його погасити. Натомість є багато тих, хто піддуває, щоб вогонь був ще більшим,

– сказав він.

За словами Устенка, для росіян настануть часи, які будуть гіршими за 1990-ті роки, коли була криза та інфляція. Натомість фінансова допомога Заходу для України допоможе втримати баланс в економіці.

"Президент України вже поставив завдання розробити план відновлення України після війни. І там є такий приємний пункт як отримання заморожених в центробанку Росії більше ніж 300 мільярдів доларів. Вони вже для нас зарезервовані", – наголосив Усенко.

Також туди будуть надходити кошти від російської власності, яка є під арештом за межами Росії. Наповнення буде продовжуватись.

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