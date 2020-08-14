Президент Володимир Зеленський доручив уряду невідкладно надіслати гуманітарну допомогу Лівану. У столиці країни – Бейруті 4 серпня пролунав масштабний вибух, який забрав життя щонайменше 178 осіб та зруйнував частину міста.

Україна надішле Лівану вантаж з допомогою

Відповідний наказ Володимир Зеленський підписав 14 серпня. Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

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Документ передбачає, що Україна надішле Лівану вантаж, який допоможе у подоланні наслідків надзвичайної ситуації через вибух у порту міста Бейрута,

– мовиться у повідомленні.

У Бейруті загинув громадянин України

Зазначимо, що в результаті трагедії у Бейруті загинув 1 громадянин України – 32-річний Вільям Азар. Ще 56 українців – постраждали. Вони звернулись до дипвідомства по матеріальну допомогу.

Коротко про вибух у Бейруті