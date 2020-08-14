Україна надішле Лівану гуманітарну допомогу: наказ президента
Президент Володимир Зеленський доручив уряду невідкладно надіслати гуманітарну допомогу Лівану. У столиці країни – Бейруті 4 серпня пролунав масштабний вибух, який забрав життя щонайменше 178 осіб та зруйнував частину міста.
Україна надішле Лівану вантаж з допомогою
Відповідний наказ Володимир Зеленський підписав 14 серпня. Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.
Актуально Близько 180 загиблих та тисячі поранених: ООН оприлюднила звіт щодо вибуху у Бейруті
Документ передбачає, що Україна надішле Лівану вантаж, який допоможе у подоланні наслідків надзвичайної ситуації через вибух у порту міста Бейрута,
– мовиться у повідомленні.
У Бейруті загинув громадянин України
Зазначимо, що в результаті трагедії у Бейруті загинув 1 громадянин України – 32-річний Вільям Азар. Ще 56 українців – постраждали. Вони звернулись до дипвідомства по матеріальну допомогу.
Коротко про вибух у Бейруті
- 4 серпня у столиці Лівану пролунав потужний вибух.
- Внаслідок цього частина міста була зруйнована. Близько 300 тисяч людей втратили домівки.
- Наразі відомо про 178 загиблих, понад 6 тисяч поранених. Кілька десятків людей вважають зниклими безвісти.
- За попередньою інформацією, вибух спричинили 2,7 тисячі тонн аміачної селітри, яку конфіскували 6 років тому на судні російського бізнесмена Ігоря Гречушкіна. Селітру неналежним чином зберігали у порту.
- Адміністрацію порту відправили під домашній арешт.