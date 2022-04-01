Україна не несе відповідальності "за прорахунки і катастрофи" в Росії, – Міноборони про Бєлгород

У Міноборони України відреагували на вибухи в Бєлгороді. У відомстві наголосили, що наша держава обороняється від агресора на своїй території, тому не відповідає за те, що відбувається в Росії.

Про це заявив речник Міноборони України Олександр Мотузяник. Також він згадав про те, що Росія намагається звинуватити нашу державу в нібито причетності до вибухів у Бєлгороді.

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Україна обороняється

Олександр Мотузяник наголосив, що Україна веде оборонну операцію. Попри те, Ромія намагається звинуватити нашу країну в причетності до вибухів у Бєлгороді.

Хочу наголосити на тому, що станом на сьогодні Українська держава здійснює оборонну операцію з відбиття збройної російської агресії на території України. І це зовсім не означає, що Україна має нести відповідальність за всі прорахунки і всі катастрофи, всі події, які відбуваються на території Росії,

– заявив Мотузяник.

Речник Міноборони вирішив ні підтверджувати, ні спростовувати причетність до вибухів у Бєлгороді.

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