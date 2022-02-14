Україна не забороняла в'їзду росіянам призовного віку

Журналіст Юрій Бутусов заявив, що Україна буцімто заборонила в'їзд до України російським чоловікам призовного віку. Однак у Держприкордонслужбі спростували цю інформацію.

За словами Юрія Бутусова, росіянам призовного віку заборонили в'їзд з 10 лютого і доти, поки Росія здійснює військові маневри під нашими кордонами. Однак у Держприкордонслужбі в коментарі 24 каналу запевнили, що це неправда.

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Що кажуть у Держприкордонслужбі

Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко заявив, що українські прикордонники керуються нормами українського законодавства, яке передбачає механізм перетину кордону іноземцями. Демченко наголосив, що Україна часто не пускає росіян, але на те є різні причини.

Щодня десятки іноземців з різних причин отримують відмову у в'їзді в Україну: хтось через перевищення терміну перебування в нашій країні, хтось через заборону в'їзду, хтось не може підтвердити мету своєї подорожі, хтось не має належних для цього документів, а хтось через обмеження. Звичайно, серед іноземців є і громадяни Росії, і Білорусі, які, їдучи в нашу країну, повинні дотримуватися умов в'їзду,

– заявив Демченко.

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Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч.Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ