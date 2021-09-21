Україна обирає 30 знакових книжок Нашої Незалежності

В Україні розпочався масштабний онлайн проєкт, присвячений видатним літературним творам і виданням, що побачили світ з 1991 по 2021 роки – "30 знакових книжок Нашої Незалежності".

Український інститут книги та Міністерство культури України закликають долучитись до голосування, щоб разом створити унікальний список видань, що вплинули на формування та розвиток країни та її громадян.

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З 15 вересня до 15 жовтня на сайті проєкту "З0 знакових книжок Нашої Незалежності" серед довгого списку зі 100 видань, сформованого експертами книговидавничої галузі, літературознавцями, перекладачами, істориками літератури, можна проголосувати за книжку, що викликала суспільний резонанс, висвітлила важливі історичні події, повернула забутих персоналій, сприяла створенню національної ідентичності і становленню Незалежності нашої держави.

Обирай 30 знакових книжок нашої Незалежності: відео

З видань, що представлятимуть як художню, так і науково-популярну літературу, за підсумками отриманої ними кількості голосів сформується фінальний список з 30-ти книжок. Результати всеукраїнського онлайн голосування будуть оголошені наприкінці жовтня.

"30 знакових книжок Нашої Незалежності" дозволить зібрати ті історії, що фактично і є віддзеркаленням нашої незалежності. Це люди, події та переломні моменти, які мали безпосередній вплив на боротьбу за свободу і гучно заявили про Україну світові. Наша література сильна та самобутня. Як класична, так і сучасна, з новими формами та рішеннями, і з наслідуванням кращих традицій геніїв пера минулого. Впевнений, топ-30 книг, за які проголосують українці буде дійсно виключним, – зауважив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

Довгий список ТОП-100 знакових книжок було сформовано ще влітку. Над ним працювало широке коло консультантів, а також група експертів: літературознавців, менеджерів літературних проєктів, письменників, перекладачів.

Цим проєктом ми прагнемо нагадати про визначні книжки й про важливість читання як складової націєтворення. За тридцять років Незалежності українське книговидання зі справи пасіонаріїв перетворилось на цілком самостійну галузь. Наш проєкт – це і можливість нагадати про тих, хто робив українську книжку видимою й самостійною, якісною й по-справжньому важливою. Сподіваємось, що якомога широка аудиторія українців долучиться до голосування, щоб разом ми обрали знакові книжки й оживили найвизначніші культурні надбання часів Незалежності, – розповіла директорка Українського інституту книги Олександра Коваль.

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Проєкт реалізується за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики України, Національної бібліотеки імені Ярослава Мудрого, Української бібліотечної асоціації, BookForum, Української асоціації книговидавців і розповсюджувачів.