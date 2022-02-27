Україна отримала першу партію зброї від Литви

Литва передала Україні велику кількість зброї. Окрім цього, ЗСУ отримали бронежилети та шоломи.

Це була лише перша така операція. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил Литви Вальдемарас Рупшис.

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Україна отримала зброю від Литви

Рупшис розповів, що завершилася перша логістична операція, під час якої литовські солдати передали українській армії велику кількість зброї – автоматичні гвинтівки, боєприпаси, шоломи та бронежилети.

Серед країн, які надають військову допомогу Україні, яка вже перебуває у стані війни, – Литва та Збройні сили Литви. Я дякую литовським солдатам, які успішно провели операцію, за професіоналізм та перевізникам, які присвятили свою техніку перевезенню великих вантажів,

– додав генерал-лейтенант.

Зауважте, що Литва жорстко засуджує нову посилену агресію Росії проти України. У знак солідарності українською нацією, яка зіштовхнулася з воєнною агресією окупантів, росіянам зупинили видавати візи.



Литовські солдати привезли українцям зброю / Фото Вальдемараса Рупшиса

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