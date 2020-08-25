Україна отримає 1,2 мільярда євро кредиту від Євросоюзу: Рада ратифікувала меморандум
Верховна Рада 25 серпня ратифікувала меморандум, необхідний для отримання Україною 1,2 мільярда євро кредиту від Європейського союзу.
За відповідний законопроєкт №0063 проголосували 248 депутатів парламенту, повідомляє 24 канал.
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Що отримає Україна від ратифікування угоди
- Закон був потрібен для визначення передумав щодо виділення грошей Україні. Реалізація меморандуму дозволить Україні залучити від Євросоюзу суму в 1 мільярд 200 мільйонів євро.
- Відсоткова ставка запозичення за новою програмою на строк до 15 років прогнозується як прийнятна (до 2% річних), однак конкретний її розмір стане відомим під час виходу Єврокомісії на зовнішній ринок запозичень для отримання коштів.
Реакція влади
У Кабінеті Міністрів вже подякували депутатам за схвалення відповідного законопроєкту.
Це рішення дасть змогу Україні вже зараз отримати перший транш сумою 600 мільйонів євро,
– наголосив глава уряду Денис Шмигаль.
Раніше президент Володимир Зеленський, зі свого боку, зауважував, що ці гроші:
- зможуть гарантувати макрофінансову стабільність в Україні;
- пом’якшать негативні наслідки пандемії коронавірусу для громадян України;
- завдяки такій підтримці держава зможе звільнити додаткові ресурси для захисту громадян.
Як гроші від ЄС надходитимуть в Україну
Представник України при ЄС, посол Микола Точицький раніше пояснив, що допомога Єврокомісії надійде двома траншами:
- Після схвалення від Європейського парламенту та Ради ЄС, перший транш розміром 600 мільйонів євро виділять якнайшвидше без додаткових умов.
- Другий транш на суму 600 мільйонів євро буде виділено під конкретні умови, переговори щодо яких з Києвом тривають.
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