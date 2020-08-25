Верховна Рада 25 серпня ратифікувала меморандум, необхідний для отримання Україною 1,2 мільярда євро кредиту від Європейського союзу.

За відповідний законопроєкт №0063 проголосували 248 депутатів парламенту, повідомляє 24 канал.

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Що отримає Україна від ратифікування угоди

Закон був потрібен для визначення передумав щодо виділення грошей Україні. Реалізація меморандуму дозволить Україні залучити від Євросоюзу суму в 1 мільярд 200 мільйонів євро.

Відсоткова ставка запозичення за новою програмою на строк до 15 років прогнозується як прийнятна (до 2% річних), однак конкретний її розмір стане відомим під час виходу Єврокомісії на зовнішній ринок запозичень для отримання коштів.

Реакція влади

У Кабінеті Міністрів вже подякували депутатам за схвалення відповідного законопроєкту.

Це рішення дасть змогу Україні вже зараз отримати перший транш сумою 600 мільйонів євро,

– наголосив глава уряду Денис Шмигаль.

Раніше президент Володимир Зеленський, зі свого боку, зауважував, що ці гроші:

зможуть гарантувати макрофінансову стабільність в Україні;

пом’якшать негативні наслідки пандемії коронавірусу для громадян України;

завдяки такій підтримці держава зможе звільнити додаткові ресурси для захисту громадян.

Як гроші від ЄС надходитимуть в Україну

Представник України при ЄС, посол Микола Точицький раніше пояснив, що допомога Єврокомісії надійде двома траншами:

Після схвалення від Європейського парламенту та Ради ЄС, перший транш розміром 600 мільйонів євро виділять якнайшвидше без додаткових умов.

Другий транш на суму 600 мільйонів євро буде виділено під конкретні умови, переговори щодо яких з Києвом тривають.

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Зверніть увагу! Раніше в Євросоюзі наголосили, що дійсно можуть надати ці гроші, але лише за умови збереження незалежності НБУ.