Ворог полюватиме за ними: названо головну причину затримки передачі F-16 Україні

Україна досі не отримала від партнерів F-16. Хоча на саміті НАТО у Вашингтоні 10 липня було оголошено, що ці літаки вже прямують в Україну. Причина довготривалого процесу передачі винищувачів може бути технічною.

Про це розповів в етері 24 Каналу військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, підкресливши, що може бути багато причин, чому така затримка в передачі F-16. Одна з таких – Україна наразі не може забезпечити 100-відсоткову безпеку тих аеродромів, де вони будуть розташовані.

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2 варіанти появи F-16 в небі України

На думку експерта, зараз використання F-16 в Україні було б доцільним, особливо якби відбувались контрнаступальні дії. ЗСУ можуть сподіватись на те, що ці літаки з'являться до кінця літа 2024 року, але неясно в якому форматі:

повітряної одиниці в небі України (але базуватимуться за її межами);

повітряної одиниці на території України (базуватимуться на українських аеродромах).

"В першу чергу причина затримки передачі F-16 може бути пов'язана з технічною складовою. Україна не може гарантувати їм безпеку на своїй території. Це можна виправити тоді, коли буде передбачений такий рівень безпеки, як в Києві й Київській області (завдяки наявності Patriot). Тому F-16 можуть з'явитися в небі України, але не на самій її території. Вони будуть базуватися на аеродромі за межами України", – припускає Коваленко.

F-16 стануть ціллю №1 для росіян

Коли в Україну почали постачати західного зразка танки, окупанти влаштували за ними полювання, за логістикою, яка привозила їх. Вони намагалися вразити ешелони, якими привозили ці танки. Про це нагадав військово-політичний оглядач, зауваживши, що аналогічно відбуватиметься і довкола F-16, якщо вони базуватимуться на українських аеродромах.

Всьому потрібен захист. Коли з'ясувалося, що система Patriot вже є в Києві, то росіяни майже 2 місяці тероризували столицю ракетними ударами, намагаючись знищити її. Тому для російської армії буде ціль №1 – вразити ті українські аеродроми, на яких будуть розташовані F-16,

– впевнений Коваленко.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що українській армії потрібно хоча б 128 таких літаків, аби отримати домінування над противником в небі. Росія щодня використовує проти України 300 літаків. За інформацією видання Bloomberg, Україна може отримати 6 літаків цього літа і загалом 20 – до кінця 2024 року.