Країни ЄС пообіцяли Україні нові ракети-перехоплювачі: Каллас розкрила деталі

Кілька держав Європейського Союзу зробили нові обіцянки щодо передачі Україні ракет-перехоплювачів для посилення протиповітряної оборони. Водночас конкретні країни та кількість озброєння наразі невідомі.

Про це 2 вересня заявила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас після неформальної зустрічі міністрів закордонних справ Євросоюзу в Ірландії.

Що відомо про обіцянки країн ЄС?

Каллас зазначила, що в межах кредиту на підтримку України обсягом 90 мільярдів євро вже розподілили перші 8,47 мільярда євро. Ще 6,1 мільярда євро було затверджено, зокрема для потреб протиповітряної оборони України.

За словами Каллас, однак, цих коштів недостатньо, тому Києву потрібна також двостороння допомога від держав-партнерів.

Вона привітала нові заяви країн ЄС щодо надання Україні засобів протиповітряної оборони, на які Київ тривалий час звертався із проханнями.

Водночас дипломатка не стала розкривати подробиці нових домовленостей. Вона пояснила, що держави, які взяли на себе відповідні зобов'язання, мають самостійно оголосити про них, зокрема назвати кількість переданих перехоплювачів та інші деталі.

Каллас наголосила, що для України важливим є сам факт реального просування у питанні посилення ППО.

Нагадаємо, Україна офіційно подала до Європейської комісії запит на придбання ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot. На закупівлю цього озброєння Київ запросив понад 2 мільярди євро з позики ЄС загальним обсягом 90 мільярдів євро.

Раніше Єврокомісія вже отримала від України орієнтовний перелік необхідного озброєння. Загалом у межах оборонної частини позики залишається близько 6 мільярдів євро, які планують спрямувати на закупівлю озброєння українського та європейського виробництва. Значна частина цих коштів може піти на безпілотники та інше необхідне обладнання.

Водночас ракети до Patriot є однією з найбільш критичних потреб України, оскільки ці системи відіграють важливу роль у захисті міст і критичної інфраструктури від балістичних атак Росії. Посилення протиповітряної оборони залишається одним із ключових завдань України напередодні зимового періоду.