Україна з партнерами готується до самітів ЄС, НАТО та G7, – Зеленський

Єдність та спільні зусилля всієї Європи – ключові фактори в досягненні глобальних результатів, зокрема що стосується протистояння російській агресії. Так, європейська спільнота продовжує готуватися до перемовин на міжнародних майданчиках для посилання позицій України.

Про це глава держави Володимир Зеленський написав у себе в телеграм-каналі 9 червня.

Дивіться також "Буде суцільний хаос": як Україна може загнати Росію у пастку і повернути контроль над Кримом

Що відомо про підготовку України до самітів НАТО, ЄС та G7?

Президент повідомив, що наразі напрацьовується єдність дій та рішень, адже саме за умови спільних кроків Європа найсильніша.

Так, у неділю, 7 червня, відбулася зустріч у форматі Україна – Е3 (Велика Британія, Франція, Німеччина). Сьогодні ж, 9 червня, Зеленський перебуває в Естонії, де проходять зустрічі у форматі Україна – NB8 (Данія, Ісландія, Норвегія, Фінляндія, Швеція, Естонія, Латвія, Литва).

Окрім того, Україна на постійній основі підтримує контакт зі Сполученими Штатами Америки.

Ми разом готуємося до майбутніх самітів ЄС і НАТО, а також до зустрічей у рамках саміту G7. Усе це може забезпечити реальні результати,

– підкреслив президент.

Які підсумки візиту Зеленського до Естонії?

Володимир Зеленський провів зустріч із новопризначеним прем'єр-міністром Латвії Андрісом Кулбергсом. Сторони домовилися про запуск довгострокової програми співпраці, яка передбачає експертну підтримку та допомогу у захисті критичної й цивільної інфраструктури від масованих атак. Йдеться про Drone Deal.

Окремо президент України та естонська сторона обговорили євроінтеграційний шлях України. Президент Естонії Алар Каріс заявив про підтримку якнайшвидшого відкриття переговорних кластерів щодо вступу України до ЄС, зазначивши, що це можливо вже влітку, і навіть у найближчий час. Він підкреслив, що на сьогодні, на його думку, жодних суттєвих перешкод для цього процесу не залишилося.