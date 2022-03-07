Україна планувала напасти на Донбас, а Balenciaga була в курсі: новий перл російської пропаганди

Іноді здається, що над фейками у Росії працюють школярі. Адже кожна наступна кремлівська пропаганда безглуздіша за попередню.

Останніми днями російські пропагандисти кажуть, що Україна нібито сама планувала війну проти фейкових республік на Донбасі. Про це на брифінгу заявив журналіст та екснардеп Сергій Лещенко, повідомляє 24 канал.

Важливо Росія збирається обстрілювати свої міста біля кордонів, щоб виправдати "загальну мобілізацію"

Цей фейк поширюють з посиланням на ватажка самопроголошених територій українського Донбасу. Водночас доказ надають просто "залізний". Зокрема, пропагандисти вирішили пов'язати з цим бренд Balenciaga. Адже під час його модного показу з'явилися моделі у жовтих та синіх кольорах.

Це, мовляв, вказує, що ці колекції готувалися не один день і були скоординовані з українською армією. Тут лише можна нагадати, що дизайнером цього будинку моди є відомий грузин,

– сказав Лещенко.

Як символ солідарності з Україною бренд вирішив випустити останню модель на подіумі у синьо-жовтих кольорах. Однак рупори Кремля побачили у цьому якісь таємні зв'язки зі Збройними силами України.