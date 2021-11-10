Україна починає переговори зі США про скасування мита на імпорт сталі

Представники України в рамках засідання Українсько-американської торгово-інвестиційної ради обговорять із колегами зі США скасування мит на українську сталь.

Міністр економіки Юлія Свириденко спільно з торговим представником США послом Кетрін Тай та послом України у США Оксаною Маркаровою відкрила 10-те ювілейне засідання Українсько-американської торгово-інвестиційної ради, повідомила Свириденко на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, серед найважливіших пріоритетів – скасування американських мит на українську сталь, співробітництво у сфері сільського господарства (зокрема щодо меліорації) та захист інтелектуальної власності.

Нещодавня домовленість США та ЄС дає нам шанс також звільнити українську сталь з-під мит. Тим більше, що вона повністю виплавлена в Україні (як цього вимагають США). Ця дискусія складна у світлі глобальної проблеми надвиробництва сталі. Але у нас із США дуже схожі погляди на цю проблему,

– повідомила Свириденко.

Нагадаємо, США та ЄС досягли згоди у питанні тарифів на сталь та алюміній, що поставляються до Штатів з Європи. Відповідно до досягнутої угоди, річний обсяг квоти для європейських металургів, у межах якої імпорт на американський ринок не обкладатиметься захисними митами, становитиме 3,3 млн тонн металопродукції, а також 18 тис. тонн – для необробленого алюмінію та 366 тис. тонн – для алюмінієвих напівфабрикатів.

Щодо імпорту української металопродукції, то США все ще зберігають 25% мито, хоча Київ кілька разів намагався домовитися з Вашингтоном про її заміну на безмитні квоти. Більше того, США також запровадили проти широкого спектру вітчизняної металопродукції, а саме плоского металопрокату, сталевих труб, арматури, катанки, дроту численні антидемпінгові та компенсаційні мита.

При цьому система торгових розслідувань США настільки складна і розгалужена, що призводить до відвертої дискримінації українських металургів, яких змушують оплачувати 25% мито, фактично, двічі: і на митниці, і при розрахунку антидемпінгових мит.

Адміністрація США запровадила мита на імпорт сталі та алюмінію з усіх країн, у тому числі ЄС, у березні 2018 року. Брюссель у відповідь увів мита на низку американських товарів, а також провів своє захисне розслідування, в результаті якого ввів квоти на весь імпорт сталі до ЄС, у тому числі й з України. Офіційний Київ постійно веде переговори щодо спрощення доступу української метпродукції на європейський ринок, але поки що вони безрезультатні.