Україна вже погодилася на повне припинення вогню, Росія має зробити те ж, – країни-члени ООН

Ще у березні 2025 року Україна погодилася на повне, негайне та безумовне припинення вогню. Організація Об'єднаних Націй закликала Росію нарешті зробити те саме.

Про це йдеться у спільній заяві країн-членів ООН, передає МЗС України.

Про що йдеться у заяві?

Загалом 51 країна зробила спільну заяву на підтримку України в ООН.

Ми стоїмо разом з Україною та підтримуємо її у протистоянні російській агресії… Україна хоче миру. Росія повинна припинити свою агресію, погодитися на припинення вогню та змістовно долучитися до переговорів задля всеосяжного, справедливого та тривалого миру,

– йдеться у ній.

Окрім припинення вогню, ООН вимагає у Росії звільнити депортованих українців.

Закликаємо Росію забезпечити негайне, безпечне та безумовне повернення в Україну всіх свавільно затриманих, примусово переміщених або депортованих українських цивільних, зокрема дітей,

– зазначили країни.

У заяві також зауважили, що Росія намагається заблокувати український експорт зерна, ставлячи під загрозу глобальну продовольчу безпеку. 51 член ООН підтримав зусилля щодо забезпечення свободи судноплавства в Чорному морі.

До слова, під час засідання Генасамблеї ООН Україну підтримала низка світових лідерів. Зокрема, президент Франції Макрон закликав захистити українців та світ, який не бажає жити за "законом джунглів".