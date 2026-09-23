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23 вересня, 18:21
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Оновлено - 19:07, 23 вересня

Україна вже погодилася на повне припинення вогню, Росія має зробити те ж, – країни-члени ООН

Софія Рожик

Ще у березні 2025 року Україна погодилася на повне, негайне та безумовне припинення вогню. Організація Об'єднаних Націй закликала Росію нарешті зробити те саме.

Про це йдеться у спільній заяві країн-членів ООН, передає МЗС України.

Про що йдеться у заяві?

Загалом 51 країна зробила спільну заяву на підтримку України в ООН. 

Ми стоїмо разом з Україною та підтримуємо її у протистоянні російській агресії… Україна хоче миру. Росія повинна припинити свою агресію, погодитися на припинення вогню та змістовно долучитися до переговорів задля всеосяжного, справедливого та тривалого миру,
– йдеться у ній.

Окрім припинення вогню, ООН вимагає у Росії звільнити депортованих українців.

Закликаємо Росію забезпечити негайне, безпечне та безумовне повернення в Україну всіх свавільно затриманих, примусово переміщених або депортованих українських цивільних, зокрема дітей,
– зазначили країни.

У заяві також зауважили, що Росія намагається заблокувати український експорт зерна, ставлячи під загрозу глобальну продовольчу безпеку. 51 член ООН підтримав зусилля щодо забезпечення свободи судноплавства в Чорному морі.

До слова, під час засідання Генасамблеї ООН Україну підтримала низка світових лідерів. Зокрема, президент Франції Макрон закликав захистити українців та світ, який не бажає жити за "законом джунглів".

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