Україна посилено охороняє кордон з Білоруссю – з дронами, собаками та катерами: відео
Українські прикордонники охороняють кордон з Білоруссю з посиленими заходами безпеки. Для цього залучили підрозділ кінологів, а також використовують катери та безпілотні летальні апарати.
До охорони залучили додаткові резерви
Наразі ситуація на українсько-білоруському кордоні залишається стабільною. Про це запевнили у пресслужбі Державної прикордонної служби України.
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У ДПСУ кажуть, що залучили додаткові резерви. Зокрема, мовиться про підрозділи "Дозор", а також Кінологічний навчальний центр.
Повітряний моніторинг забезпечують силами прикордонної авіації з допомогою безпілотних літальних апаратів, на водних ділянках кордону застосовують катери Safe Boat 27,
– повідомили українські прикордонники.
Зазначимо, що з 1 вересня 2020 року до Білорусі громадянам України можна потрапити лише за закордонним паспортом. Українці, які проживають в прикордонних районах, зможуть і надалі їздити в Білорусь за внутрішніми паспортами і свідоцтвами про народження.
Дивіться відео про охорону кордону з Білоруссю: