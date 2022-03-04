Україна просить Червоний Хрест терміново сприяти у створенні гуманітарних коридорів

Україна попросила Міжнародний комітет Червоного Хреста терміново сприяти у створенні гуманітарних коридорів. Про це повідомили у пресслужбі Офісу Президента.

Як зазначили в адміністрації глави держави, під час другого раунду перемовин між Україною та Росією сторони досягли порозуміння щодо спільного забезпечення гуманітарних коридорів.

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Україна попросила Міжнародний комітет Червоного Хреста терміново почати необхідні дії для організації гуманітарних коридорів, адже через постійні обстріли ворогів, низка населених пунктів перебувають на межі гуманітарної катастрофи.

Україна готова зі свого боку зробити все необхідне для евакуації цивільного населення та доставки гуманітарних вантажів,

– наголосили в ОП.

Станом на 4 березня створення "зелених коридорів" потребують у Київській, Чернігівській, Сумській, Запорізькій, Харківській, Миколаївській, Херсонській, Луганській та Донецькій областях.

Наслідки ворожих обстрілів в Україні / Фото Офісу Президента

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