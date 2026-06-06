Україна та Росія домовилися обмінюватися офіційними довідками, – Лубінець
Між Україною та Росією розірвані дипломатичні відносини. Однак було прийнято рішення на рівні омбудсманів обох країн обмінюватися офіційними довідками.
Про це повідомив Дмитро Лубінець.
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Про що домовилися Лубінець та Лантратова?
️Дмитро Лубінець 5 червня мав зустріч з російською уповноваженою з прав людини Лантратовою.
"Розмова була непростою, але цей діалог і гуманітарний трек загалом треба розширювати", – зазначив український омбудсмен.
Зокрема, було домовлено про нову ініціативу щодо довідок.
Лубінець розповів, що достатньо часто надходять запити щодо отримання офіційних довідок, документів з архівів з території Росії тощо.
Ми порушили питання, чи можемо ми обмінюватись отакими офіційними довідками. Це було підтримано, і це таке стане додатковим інструментом,
– зазначив він.
Тож українці у випадку потреби отримати довідку з російської території, наприклад, для оформлення пенсійного стажу, зможуть офіційно отримати її.
Відповідно ця послуга діятиме й для росіян.
Нагадаємо, що омбудсмани України та Росії також домовилися про:
- верифікацію та повернення військовополонених і незаконно утримуваних цивільних осіб;
- передачу листів і пакунків від військовополонених;
- взаємні відвідування та перевірку умов утримання;
- роботу над возз'єднанням сімей;
- встановлення долі осіб, зниклих безвісти.
Ця зустріч пройшла у день чергового обміну військовополоненими 5 червня. Омбудсман розповів, що переговори тривали близько 3 годин.