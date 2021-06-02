Україна розширила безвізовий режим з Перу: що змінилося

Україна та Перу уклали угоду про скасування візових вимог для короткострокового перебування. Що змінилося для громадян обох держав – читайте далі.

Відповідне розпорядження український уряд ухвалив без обговорення. Це сталося на засіданні 2 червня.

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Що передбачає угода з Перу

Громадяни України Перу зможуть в'їжджати, виїжджати, прямувати транзитом й перебувати без віз на території держави іншої сторони до 90 днів протягом 180 днів.

У документі є положення, яке дозволяє сторонам застосовувати до громадян держав іншої сторони національне законодавство, якщо воно передбачає сприятливіші умови.

Ця норма означає, що українці зможуть й надалі здійснювати туристичні поїздки до Перу на термін до 183 днів.

Ще у 2003 році у Перу в односторонньому порядку скасували для українців та громадян ще 96 держав візові вимоги для в'їзду та перебування.

Тоді мовилося про термін до 183 днів. Аби скористатися можливістю, мандрівникам потрібно мати документи, які підтверджують туристичну мету їхньої подорожі.

У МЗС пояснили, що змінилося

Як пояснив очільник МЗС Дмитро Кулеба, Україна розширює безвіз із Перу. Він буде не лише туристичним, але й діятиме на всі типи подорожей, тобто:

бізнес;

навчання;

культурний обмін;

поїздки ЗМІ.

Водночас угода дозволить безвізовий в’їзд для громадян Перу. "Збільшуємо свободу подорожей для українців та відкриваємо Україну світові", – написав урядовець.