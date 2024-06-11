Україна щороку втрачає мільярди на "чорному експорті" зерна, – замгенпрокурора Вербицький

11 червня 2024, 17:02
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Україна щороку втрачає мільярди гривень через намагання недобросовісних підприємств експортувати зернові без сплати податків та повернення валютної виручки.

Про це заявив заступник генерального прокурора України Дмитро Вербицький в ефірі Єдиних новин.

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Сьогодні я вважаю, що це дійсно є проблемою. Бо більшість зерна йде нелегально – не повертається валютна виручка, не сплачуються податки в бюджет, і країна втрачає мільярди гривень,
– заявив Вербицький.

Як Україна щороку втрачає мільярди на експорті зерна: дивіться відео

Загалом останнім часом було попереджено вивезення з території України понад 40 контейнерів сільськогосподарської продукції, яку купили за готівкові кошти. Вказані підприємства ухилились від сплати податків на 32 мільйонів гривень.

"Фактично бюджет України не дорахувався б мільйонів гривень. І такий випадок не поодинокий. Зерно нелегально вивозять вантажівками, залізницею та морем. За даними Міністерства економіки, дві з кожних п'яти тон збіжжя вивозиться без сплати податків", – додав прокурор Максим Олефір.

Автор: Соня Волошин