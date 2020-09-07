Поки Європейська Комісія думає над правовою позицією щодо інтеграції енергетичних ринків України та ЄС, реальна інтеграція вже відбувається.

Драйвером інтеграції при цьому виступає чинник не політичний, а економічний. Україна де-факто поступово стає частиною європейського ринку природного газу. Нашим газосховищами вже користуються такі світові трейдери як Shell, Engie та RWЕ і попит продовжує зростати.

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Правильне законодавство дорівню успіху України

Україна є єдиною країною в категорії "поза зоною ЄС", куди об'єми закачування газу зростають швидше, ніж в середньому по Європі (відповідно до даних Gas Infrastructure Europe). Сьогодні наші сховища заповнені на 84 відсотки – найбільше за часи незалежності – і європейські компанії продовжують закачувати в них газ.

Зростанню довіри західних трейдерів до українських газових сховищ сприяють як приведення законодавства України у відповідність до законодавства ЄС, так і пропозиція з нашого боку нових послуг та продуктів.

Вже працює митний склад та створені віртуальні точки передачі газу на кордоні України. Це дуже суттєво розширює можливості нашої співпраці з європейськими компаніями та підвищує ефективність ринку.

Віртуальний реверсний потік на українсько-словацькому кордоні і більш привабливий митний режим в Україні продовжують спонукати трейдерів в Європі активніше використовувати українські газові сховища.

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Саме так і мають відбуватися інтеграційні процеси – поступово ми стаємо цікавими та привабливими для європейського бізнесу, який точно знає як досягати результату у спілкуванні з європейськими бюрократичними структурами