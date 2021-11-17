Багато союзників сумнівається, що Україна зможе дати Альянсу додаткову вагомість. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив експерт-дослідник Північної Америки та Британських островів Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв.

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Як Україна може допомогти НАТО

За його словами, такі кризи, як зараз, можуть дійсно можуть показати, що Україна не просто може захистити себе, а допомогти захистити НАТО.

Ми стаємо для НАТО цінними як країна, яка може обороняти не лише себе, але й Східний фланг Альянсу,

– наголосив Краєв.

По-перше, ми укріпили свою армію. Наразі повноцінне вторгнення для Росії занадто дороге. Порівнюючи людські та ресурсні втрати і "виграш", який Кремль може отримати – вторгнення нерівноцінне і непропорційно дороге.

По-друге, наші військові, спецпризначенці мають унікальний досвід ведення сучасних військових дій проти нерівноцінно сильного суперника. Цього в більшій частині країн НАТО не було з часів створення Альянсу.

Краєв: Україна стає союзником НАТО

Україна, як відзначив експерт, може стати повноцінним партнером, союзником; країною, яка зможе захистити Альянс і допомогти йому посилити власну оборону.

"Це може переконати навіть найбільших україноскептиків, що членство України в Альянсі буде дійсно позитивним. Ми йдемо до цього шляху. На жаль, саме через такі кризи, важкі моменти, наша роль і втілюється", – додав він.

Краєв розповів про шлях України в НАТО: дивіться відео

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