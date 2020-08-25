Незалежній Україні виповнилося двадцять дев'ять років. А Україні президента Зеленського – п'ятнадцять місяців. Далі – оригінал російською.

Еще год назад многим казалось, что победа Зе открывает новую страницу отечественной истории. На Банковую пришел человек со стороны. Человек, не связанный с системой, формировавшейся на протяжении многих лет. Человек, от которого ждали ломки прежних устоев, ценностей и поведенческих моделей.

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Так на кого похож Зеленский, или Это уже было

Но, вопреки ожиданиям, каденция Зеленского не выглядит принципиально новым этапом. Скорее она напоминает клип, воспроизводящий различные эпизоды нашей 29-летней истории в произвольном и ускоренном порядке. За год с небольшим правление Зе успело навеять воспоминания о временах Порошенко и Ющенко, порадовать нас приветами из эпохи Кучмы и Януковича. А первый президент Кравчук украсил эту пеструю картинку личным присутствием – вместе с первым премьер-министром Фокиным, символично извлеченным из политического небытия.

Повторение уже пройденного в прежние годы и десятилетия встречает опытных наблюдателей на каждом шагу.

Только ленивый не сравнивал миротворческую активность Владимира Александровича с ранней политикой Петра Алексеевича. Многие недоброжелатели проводят параллели между Зе и Януковичем, упирая на правовой нигилизм и уголовное преследование оппонентов. Другие комментаторы отмечают сходство между управленческими стилями Зеленского и Юшенко – с отсутствием системной стратегии, трогательной любовью к пустякам и растратой колоссальных резервов народного доверия. Ну а в глазах пророссийской фронды Зеленский повторяет путь Леонида Даниловича: в момент избрания считавшегося другом РФ и защитником русскоязычных, но почему-то не бросившегося в объятья Москвы.

Куда идет Украина 29 лет?

Сближение Банковой с Ринатом Ахметовым и другими олигархами – нестареющая классика, рожденная в эпоху кучмизма. Всесильный глава ОП Ермак заставляет вспомнить времена, когда главным антигероем считался всесильный глава АП Медведчук. Налоговые инициативы Гетманцева ассоциируются с азаровщиной, а разговоры о включении печатного станка и вовсе переносят нас в самое начало девяностых. Словом, за немногими исключениями, страна уже видела все, что предлагает ей президент Зе.

Но любопытно то, что сам глава государства вряд ли замечает эту тенденцию. Владимиру Зеленскому трудно уловить даже сходство собственной политики по Донбассу с дипломатией Порошенко в 2014-2015 годах: не говоря уже об аналогиях, отсылающих к далеким 2000-м или 1990-м. Из двадцати девяти лет независимости двадцать восемь Зеленский провел вне Печерских холмов, вне системы, вне государственного организма. И опытом, достаточным для проведения параллелей, он просто не обладает.

Историческая роль человека со стороны проявилась в том, что для Зе все повторяющиеся сюжеты из украинского прошлого – в новинку. Шестой президент заново открывает для себя гибридный конфликт с Россией. Заново знакомится с отечественной олигархией и ее особенностями. Заново осваивает классический институт серых кардиналов на Банковой. И уж тем более для гаранта внове Кравчук с Фокиным: их деятельность Владимир Александрович застал школьником и вряд ли уделял ей сколько-нибудь заметное внимание.

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Что ж, Зеленскому представилась уникальная возможность: за считанные годы одолеть путь, по которому его предшественники шли 28 лет.

Но пока глава государства исследует новые для себя горизонты, Украина занимается повторением пройденного. А говоря попросту – топчется на месте.