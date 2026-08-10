Україна уразила найбільший нафтохімічний комплекс у Росії

Сили спеціальних операцій завдали удару по найбільшому нафтохімічному комплексу в Росії. В результаті успішної атаки горить "ЗапСибНефтехим" в Тюменській області.

Про це 10 серпня заявили ССО та Генштаб ЗСУ.

Деталі ураження у Тобольську

Спецпризначенці розповіли, що підрозділ Deep Strike у взаємодії з російським повстанським рухом "Черная Искра" атакували нафтохімічний комплекс "Тобольскнефтехим" у Тюменській області Росії.

Дрони пролетіли до цілі понад 2 000 кілометрів. В результаті атаки на території підприємства зафіксували пожежі та руйнування.

Зокрема, підтверджено ураження центральної газофракціонуючої установки (ЦГФУ) підприємства,

– заявили військові.

Водночас вони додали, що ступінь завданих підприємству збитків уточнюється.

Довідка. "Тобольскнефтехим" виробляє сировину, яку використовують, зокрема, для потреб російського військово-промислового комплексу. Йдеться про бутадієн, ізобутилен, малеїновий ангідрид та МТБЕ. Їх застосовують для виробництва ракетного й авіаційного пального, композитних матеріалів для безпілотників та високооктанових бензинів.

Нагадаємо, українські розвідники провели операцію у тимчасово окупованому Криму. Їм вдалось знищити, зокрема, дві ворожі пускові установки ЗРК С-400 "Тріумф" та антену керування безпілотником "Оріон".