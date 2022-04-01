Україна "утримує" іноземні судна, а син Байдена "допомагає" окупантам: фейки 31 березня

Окупанти пошири фейк, що Україна силоміць "утримує" іноземні судна. А Гантер Байден "допомагає" Росії щодо роботи біолабораторій.

Неправдиву інформацію Росія поширює і щодо Заходу. Про це повідомили в Центрі протидії дезінформації.

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Пропагандисти вигадали, що Україна силоміць утримує у своїх портах 68 іноземних суден. Росія натомість нібито щодня відкриває коридор, щоб вони вийшли, але екіпажі залишаються. Іноземні судна буцімто скаржаться на загрозу атак з України. Це – фейк!

Міноборони країни-агресорки заявило, що начебто володіє листами сина Джо Байдена –Гантера. Інформація стосується роботи біолабораторій в Україні. Окупанти кажуть, що Байден нібито відіграв значну роль у проведенні робіт з патогенами, профінансувавши їх. Це – фейк!

Росія транслює Заходу наратив "ви втратите більше, ніж ми". Мовиться про світовий туризм, що, за даними пропагандистських ЗМІ, втратить 7 мільярдів доларів через санкції. Насправді лише Єгипет заробляє на туризмі понад 5 мільярдів доларів на рік.Отже, це – маніпуляція!

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