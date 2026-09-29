Україна вдарила по військових об'єктах Росії: уражено РЛС "Каста" та пункти управління БпЛА

Сили оборони України уразили низку важливих військових об'єктів російських окупантів. Серед них – радіолокаційна станція 39Н6 "Каста", пункти управління БпЛА та склади боєприпасів.

Про це повідомляє Генштаб.

Що відомо про втрати ворога?

Про результати роботи українських військових повідомили за підсумками ударів, завданих 28 вересня та в ніч на 29 вересня 2026 року.

Зокрема, у Мангуші Донецької області українські воїни уразили радіолокаційну станцію 39Н6 "Каста". Крім того, українські військові завдали ударів по пунктах управління безпілотниками противника. Їх уразили у Кирносовому та Новоайдарі Луганської області.

Також Сили оборони уразили низку складів російських підрозділів. Зокрема, йдеться про склади боєприпасів у Дружньому Луганської області, Новоєгорівці Харківської області та Качкарському Донецької області.

Окремо повідомляється про ураження складу матеріально-технічних засобів противника у Комиш-Зорі Запорізької області.