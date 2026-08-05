Ракетний підрозділ КНДР стане законною ціллю для України, якщо з'явиться в Росії, – Сибіга

Ракетний підрозділ, який може розгорнути Північна Корея на території Росії, стане законною військовою ціллю для зинщення Силами оборони України.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на пресконференції з очільницею МЗС Латвії Байбою Браже, передає Інтерфакс-Україна.

Чи атакуватиме Україна ракетні підрозділи КНДР?

За словами Сибіги, у разі розгортання північнокорейських ракетних підрозділів у Росії українські військові матимуть право вдарити по них.

Перш за все ці установки, якщо вони будуть розгорнуті, мають бути знищені. Вони стають відразу легітимною військовою цілю, тому відповідно буде реакція наших військових. ГУР, якщо ділиться такими даними, то зазвичай вони збуваються,

– сказав міністр.

Глава МЗС заявив, що Україна бачить посилення співпраці між Москвою та Пхеньяном і визнає, що це несе загрозу, зокрема, для країн Індо-Тихоокеанського регіону. Тому Київ підтримує контакт із союзниками, в тому числі Японією та Південною Кореєю, оскільки для них співпраця агресорів також створює безпекові ризики.

Сибіга наголосив на важливості посилення санкцій і подальшій ізоляції режиму КНДР. Також, на думку міністр, об'єднання зусиль міжнародної спільноти щодо тиску може зупинити російську агресію.

Нагадаємо, Росія має намір залучити 90 північнокорейських військових до складу 112-ї ракетної бригади у Воронезькій області. Частину планують озброїти шістьма пусковими установками та 120 балістичними ракетами.

До того ж країна-агресор вже отримала від КНДР нову партію з 40 балістичних ракет KN-23 і KN-24 з технічним персоналом.