Україна відмовилася від випуску євробондів на 1,7 мільярда доларів. А таке рішення ухвалили вранці 3 липня. Хоча ще напередодні Україна завершила випуск 12-річних єврооблігацій. Причина рішення скасувати угоду – новина про відставку Якова Смолія з посади голови Нацбанку стала шоком.

Чому Україна відомивлася від розміщення євробондів: пояснення голови Мінфіну Марченка

Голова Мінфіну зауважив, що Україна відмовилася від випуску євробондів на тлі новини про відставку Смолія. Такі слова він виголосив під час брифінгу, передає 24 канал.

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Марченко зауважив, що напередодні Україна провела успішне розміщення єврооблігаційних запозичень на суму в 1,7 мільярда доларів. Від цього можна було б отримати рекордну прибутковість у 7,3%. А погасити ці єврооблігації Київ мав би у 2033 році.

Як тільки ми завершили випуск, ми дізналися про новину, яка нас, м'яко кажучи, збентежила. Відставка голови НБУ. Можливо, навіть шокувала. У зв'язку з чим були довгі нічні переговори з інвесторами, з нашими юридичними радниками. Оскільки ця подія у світі міжнародних фінансів є досить суттєвою. Тому вранці ухвалили рішення зупинити цей випуск,

– заявив міністр фінансів.

Він додав, що таке рішення інвестори схвалили.

"Ми показуємо, що ми, як держава Україна, не намагаємось бігти за швидкими рішеннями, обманюючи когось... Ми – готові зробити певну паузу і потім вирішити, що ми будемо робити", – підкреслив Марченко.

Очільник Мінфіну додав, що ця подія (новина про відставку Смолія 24 канал) була абсолютно неординарною. Більш того, гіршого моменту, ніж заява голови НБУ, для цієї транзакції бути не могло.

"Час виходу заяви та формат були досить для нас несподіваними", – констатував чиновник.

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