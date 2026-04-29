Україна відправила Ізраїлю пакет документів щодо "Панормітиса": просить арештувати судно

Київ хоче арештувати судно "Панормітис", яке могло перевозити крадене українське зерно. Для цього Тель-Авіву відправили запит.

Про це повідомив глава МЗС України Андрій Сибіга у соцмережі Х. Він наголосив, що наша держава офіційно звернулася до Ізраїлю дипломатичними та юридичними каналами з проханням вжити заходів.

Чому Україна хоче арештувати судно "Панормітис"?

Його підозрюють у тому, що воно перевозило зерно, незаконно вивезене із закритого порту на тимчасово окупованій території України. Тобто в діях, які порушують міжнародне право та українське законодавство.

Це не "твітер-дипломатія", а цілком конкретний правовий та дипломатичний запит про міжнародну правову допомогу, який вимагає відповіді. Ми очікуємо, що ізраїльська сторона поставиться до нього серйозно, а не відповідатиме емоційними заявами,

– написав Сибіга.

Міністр додав, що Генеральна прокуратура України подала відповідний запит до ізраїльських органів влади на підставі рішення українського суду про арешт судна в рамках розслідування, що триває.

Деталі від Офісу Генерального прокурора