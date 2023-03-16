"Енергоатом" виготовлятиме компоненти ядерного палива: деталі, які вражають

"Енергоатом" розпочне виготовляти компоненти ядерного палива. Промислове виробництво можуть розпочати вже у 2023 році.

На унікальному виробництві побували Петро Котін – президент "Енергоатому" – та Герман Галущенко – міністр енергетики України. Там вже невдовзі виготовлятимуть компоненти ядерного палива для українських атомних енергоблоків.

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Галущенко нагадав, що Україна стала однією з перших країн, яка диверсифікувала постачання ядерного палива. Саме це допомогло Україні відмовитися від його закупівлі у Росії.

За словами міністра енергетики, завдання України спільно з американськими партнерами – виробити відповідні типи палива для того, щоб витіснити Росію з ринку ядерного палива.

Заплановано, що за три роки ми вийдемо на повний цикл виготовлення ядерного палива в Україні. 2026 рік – дата, коли зможемо повністю виробляти наше українське паливо з компонентів, які виготовляються тут. А елементи, які виробляти не зможемо, будемо закуповувати у партнерів,

– заявив Котін.

Саме так Україна реалізує стратегію переходу на використання "чистої" енергії.

Процес ліцензування компонентів ядерного палива вже завершується.