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29 липня, 21:49
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Україна втратила винищувач F-16: льотчик у безпеці

Поліна Буянова

У середу, 29 липня, Повітряні сили ЗСУ втратили зв'язок із винищувачем F-16. За попередньою інформацією, на борту сталася позаштатна ситуація.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Що сталося з літаком F-16?

У Повітряних силах розповіли, що пілот виконував бойове завдання із перехоплення повітряних цілей противника на одному з напрямків.

За попередніми даними на борту літака сталась позаштатна ситуація, льотчик був змушений катапультуватися.

Наразі пілот у повній безпеці, його успішно евакуйовано та доставлено до лікувального закладу для обстеження та діагностики, 
– наголосили в ПС.

Зараз на місці падіння літака працюють експерти та правоохоронці: на щастя, жертв серед цивільного населення та руйнувань не зафіксовано.

За словами Повітряних сил, причини інциденту ще встановлюються.

Нагадаємо, наприкінці червня цього року Повітряні сили ЗСУ також втратили винищувач МіГ-29, який виконував бойове завдання на Полтавщині. Тоді пілот успішно катапультувався та вийшов на зв'язок із рятувальниками. Його оперативно евакуювали до медичного закладу, де він пройшов обстеження та отримав необхідну допомогу.

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